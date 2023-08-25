В Силламяэ внутри бывшего общежития разожгли огонь и устроили пожар

Вечером 24 августа в центр тревоги позвонили и сообщили, что с крыши заброшенного здания общежития на улице М. Румянцева в городе Силламяэ идет дым.

Прибывшие на место спасатели вскрыли запертую главную дверь здания, чтобы проникнуть внутрь. Пожар был на третьем этаже, где горели кресло и стена, а помещения были задымлены.

Пожар был потушен, помещения проветрены. Людей в здании не обнаружилось.

Спасатели отметили, что в то заброшенное здание в нескольких местах был свободный доступ. По рассказу звонившего, туда в окна иногда залезают дети.