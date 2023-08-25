В Силламяэ внутри бывшего общежития разожгли огонь и устроили пожар

В заброшенном общежитии в Силламяэ случился пожар. Дом могли поджечь дети, как сообщил очевидец.
Вечером 24 августа в центр тревоги позвонили и сообщили, что с крыши заброшенного здания общежития на улице М. Румянцева в городе Силламяэ идет дым.
Прибывшие на место спасатели вскрыли запертую главную дверь здания, чтобы проникнуть внутрь. Пожар был на третьем этаже, где горели кресло и стена, а помещения были задымлены.
Пожар был потушен, помещения проветрены. Людей в здании не обнаружилось.
Спасатели отметили, что в то заброшенное здание в нескольких местах был свободный доступ. По рассказу звонившего, туда в окна иногда залезают дети.
Спасатели вновь обращают внимание на то, что владельцы пустующих зданий обязаны обеспечивать их безопасность и не допускать проникновения внутрь посторонних лиц.