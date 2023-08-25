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В Силламяэ внутри бывшего общежития разожгли огонь и устроили пожар

Северное побережье
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Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений.
Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В заброшенном общежитии в Силламяэ случился пожар. Дом могли поджечь дети, как сообщил очевидец.

Вечером 24 августа в центр тревоги позвонили и сообщили, что с крыши заброшенного здания общежития на улице М. Румянцева в городе Силламяэ идет дым.

Прибывшие на место спасатели вскрыли запертую главную дверь здания, чтобы проникнуть внутрь. Пожар был на третьем этаже, где горели кресло и стена, а помещения были задымлены.

Пожар был потушен, помещения проветрены. Людей в здании не обнаружилось.

Спасатели отметили, что в то заброшенное здание в нескольких местах был свободный доступ. По рассказу звонившего, туда в окна иногда залезают дети.

Спасатели вновь обращают внимание на то, что владельцы пустующих зданий обязаны обеспечивать их безопасность и не допускать проникновения внутрь посторонних лиц.

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