На границе с Россией гражданин Эстонии оштрафован за георгиевскую ленту

В вернувшемся из России легковом автомобиле эстонские пограничники заметили георгиевскую ленту, за которую водитель тут же получил штраф.
На Нарвском погранпункте 24 августа в ходе рутинного контроля автотранспорта пограничники проверили машину с эстонскими номерами, вернувшуюся из России. На зеркале заднего вида обнаружили георгиевскую ленточку, которая официально причислена к списку символов поддержки российской агрессии, экспонирование которых запрещено.
Пограничники выписали штраф в 400 евро управлявшему этим автомобилем 39-летнему гражданину Эстонии, о чем сообщили затем в Департаменте полиции и погранохраны.