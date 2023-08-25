На границе с Россией гражданин Эстонии оштрафован за георгиевскую ленту

На Нарвском погранпункте 24 августа в ходе рутинного контроля автотранспорта пограничники проверили машину с эстонскими номерами, вернувшуюся из России. На зеркале заднего вида обнаружили георгиевскую ленточку, которая официально причислена к списку символов поддержки российской агрессии, экспонирование которых запрещено.