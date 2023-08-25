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На границе с Россией гражданин Эстонии оштрафован за георгиевскую ленту

Северное побережье
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Паспортный контроль и контроль транспорта на Нарвском пограничном пункте. Фото иллюстративное.
Паспортный контроль и контроль транспорта на Нарвском пограничном пункте. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В вернувшемся из России легковом автомобиле эстонские пограничники заметили георгиевскую ленту, за которую водитель тут же получил штраф.

На Нарвском погранпункте 24 августа в ходе рутинного контроля автотранспорта пограничники проверили машину с эстонскими номерами, вернувшуюся из России. На зеркале заднего вида обнаружили георгиевскую ленточку, которая официально причислена к списку символов поддержки российской агрессии, экспонирование которых запрещено.

Пограничники выписали штраф в 400 евро управлявшему этим автомобилем 39-летнему гражданину Эстонии, о чем сообщили затем в Департаменте полиции и погранохраны.

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