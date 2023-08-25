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Postimees: "Неуязвимый" хулиган держит в страхе жителей Кохтла-Ярве

Северное побережье
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Проделки "неуязвимого" Станислава из Кохтла-Ярве.
Проделки "неуязвимого" Станислава из Кохтла-Ярве. Фото: Postimees

Вот уже не первый месяц жители Кохтла-Ярве не могут спокойно жить. Все дело в человеке, который нарушает порядок, портит чужое имущество и нападает на людей. Но он почему-то все равно свободно разгуливает по улицам, о чем рассказывает Postimees на русском языке.

"Мы ему даже кличку дали. Неуязвимый - вот какую. Потому что сколько всего он сделал, а до сих пор на свободе. И полиция ничего не может", - рассказывает репортеру Rus.Postimees жительница Кохтла-Ярве Юлия.

Юлия - председатель дома, в который без причины любит наведаться Станислав, являющийся героем данной истории. Он пугает многих людей, потому что ведет себя крайне неадекватно. Однажды достал пневматический пистолет в магазине и начал им угрожать, а в другой раз с железным ломом подскочил к скамейке, на которой сидела пожилая дама, и напугал ее, а потом разломал скамейку.

Станислав пристает к прохожим на улице, нападает на них, кидает камни в людей и в стекла машин, на него написано несколько заявлений в полицию, но мужчина до сих пор на свободе.

Связаться с самим Станиславом журналисту Postimees не удалось.

В полиции сообщили, что уже занимаются проделками этого мужчины, а в прокуратуре сказали, что у того уже есть условный тюремный срок, который может быть обращен в реальный.

Читайте подробнее в репортаже на портале Rus.Postimees.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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