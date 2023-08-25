Postimees: "Неуязвимый" хулиган держит в страхе жителей Кохтла-Ярве

Вот уже не первый месяц жители Кохтла-Ярве не могут спокойно жить. Все дело в человеке, который нарушает порядок, портит чужое имущество и нападает на людей. Но он почему-то все равно свободно разгуливает по улицам, о чем рассказывает Postimees на русском языке.
"Мы ему даже кличку дали. Неуязвимый - вот какую. Потому что сколько всего он сделал, а до сих пор на свободе. И полиция ничего не может", - рассказывает репортеру Rus.Postimees жительница Кохтла-Ярве Юлия.
Юлия - председатель дома, в который без причины любит наведаться Станислав, являющийся героем данной истории. Он пугает многих людей, потому что ведет себя крайне неадекватно. Однажды достал пневматический пистолет в магазине и начал им угрожать, а в другой раз с железным ломом подскочил к скамейке, на которой сидела пожилая дама, и напугал ее, а потом разломал скамейку.
Станислав пристает к прохожим на улице, нападает на них, кидает камни в людей и в стекла машин, на него написано несколько заявлений в полицию, но мужчина до сих пор на свободе.
Связаться с самим Станиславом журналисту Postimees не удалось.
В полиции сообщили, что уже занимаются проделками этого мужчины, а в прокуратуре сказали, что у того уже есть условный тюремный срок, который может быть обращен в реальный.
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