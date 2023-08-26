Рок-концерт под сводами церкви: необычно и символично

- Полгода назад, на годовщину полномасштабной войны Украины с Россией, мы записывали клип в храме, но тогда не было публики, - сказал Максим. - Сейчас полный зал и ощущения совершенно другие. Необычно и символично. Значит, Бог с нами. Все полтора года я и моя группа делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Будем это делать и дальше - сколько будет нужно и сколько возможно. Именно поэтому мы сейчас здесь. Понимаю, что песни не остановят войну, но если они хоть кого-то заставят задуматься над тем, что происходит, - это уже достигнутая цель.