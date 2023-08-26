В августе 20 лет назад Максим Покровский, входящий в высшую лигу российского рока, вместе со своей группой "Ногу свело!" тоже выступал в Ида-Вирумаа. Бесплатным концертом рядом с Ахтмеским спортхоллом тогда отмечали закладку краеугольного камня Ахтмеского вагоностроительного завода.
По иронии судьбы группу для развлечения идавирусцев нанимала в тот раз создававшая вагоностроительный завод гигантская российская корпорация "Уралвагонзавод", для которой вагоны являлись лишь частью пестрого портфеля продукции. Прежде всего она известна во всем мире как крупный производитель танков.
На этой неделе Покровский и "Ногу свело!" снова побывали в Ида-Вирумаа, выступив в среду с более камерной программой в йыхвиской церкви, а днем позже - на музыкальной площадке.
Несколько лет живущий в США Максим Покровский стал среди российских музыкантов одним из наиболее резких критиков путинского режима уже в то время, когда его еще не признали в России иноагентом и он имел возможность выступать и там. Йыхви оказался теперь местом, где Покровский впервые исполнил на украинском языке написанную им в прошлом году в поддержку Украины песню-гимн "Украина". В День независимости Украины это стало трогательным моментом как для проживающих здесь украинцев, так и для всех людей, которые сопереживают Украине в ее суровой борьбе как за свою свободу, так и за свободу всей Европы.