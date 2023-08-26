ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Максим Покровский

Несколько лет живущий в США Максим Покровский стал среди российских музыкантов одним из наиболее резких критиков путинского режима уже в то время, когда его еще не признали в России иноагентом и он имел возможность выступать и там. Йыхви оказался теперь местом, где Покровский впервые исполнил на украинском языке написанную им в прошлом году в поддержку Украины песню-гимн "Украина". В День независимости Украины это стало трогательным моментом как для проживающих здесь украинцев, так и для всех людей, которые сопереживают Украине в ее суровой борьбе как за свою свободу, так и за свободу всей Европы.