Клуб "Ахтме" возглавит Наталья Шабарчина

Руководитель по персоналу Кохтла-Ярвеского горуправления Майе Кийк сказала, что Наталья Шабарчина очень целеустремленная, смелая и амбициозная, с сильной стрессоустойчивостью, творческая, энергичная и яркая личность.

- На собеседовании мы убедились, что она уделяет внимание мелочам, незамеченным деталям, имеет четкое видение и план, что можно сделать для развития учреждения культуры. Своими делами доказала, что является не только генератором идей, но и деятелем. Имеет значительный опыт написания и реализации проектов как внутри страны, так и на международном уровне.