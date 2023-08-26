Сб, 26.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Клуб "Ахтме" возглавит Наталья Шабарчина

Ирина Кивисельг
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Наталья Шабарчина не боится принять очередной жизненный вызов.
Наталья Шабарчина не боится принять очередной жизненный вызов. Фото: Erakogu

В конкурсе на должность директора клуба "Ахтме" участвовало шесть кандидатов, победителем стала Наталья Шабарчина, преподаватель физкультуры в Йыхвиской гимназии и руководитель танцевальной студии "Dance Box Studio". К новой работе она должна приступить с 1 сентября.

Руководитель по персоналу Кохтла-Ярвеского горуправления Майе Кийк сказала, что Наталья Шабарчина очень целеустремленная, смелая и амбициозная, с сильной стрессоустойчивостью, творческая, энергичная и яркая личность.

- На собеседовании мы убедились, что она уделяет внимание мелочам, незамеченным деталям, имеет четкое видение и план, что можно сделать для развития учреждения культуры. Своими делами доказала, что является не только генератором идей, но и деятелем. Имеет значительный опыт написания и реализации проектов как внутри страны, так и на международном уровне.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх