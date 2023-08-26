Старый дом сталинской постройки на Кескаллеэ, 13 в Кохтла-Ярве днем ничем не выделяется, но, подойдя близко, редкий прохожий останется равнодушен, особенно вечером - в небольшом городском дворе открывается необычная картина: загораются лампочки, освещая арки, увитые розами, светятся соцветия флоксов, слышен шум воды, журчащей в маленьком фонтане... Иногда здесь показывают ночное кино. Всю красоту и уют создали жильцы дома Ольга Томингас и Сергей Листов своими руками.

Приятно выйти теплым летним утром в сад, чтобы выпить чашечку кофе или чая на свежем воздухе, но если вы живете в обыкновенном многоквартирном доме, то в лучшем случае можно выйти на балкон, если он есть. Жильцы дома на Кескаллеэ, 13 организовали собственный маленький садовый рай.