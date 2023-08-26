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ДРУЖИННИК ⟩ По всей Эстонии начинаются учения "Ussisõnad"

Северное побережье
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Важную роль в комплектации снаряжения играют срочники батальона снабжения командования тылового обеспечения, получившие за время службы соответствующие навыки.
Важную роль в комплектации снаряжения играют срочники батальона снабжения командования тылового обеспечения, получившие за время службы соответствующие навыки. Фото: mil.ee

В последнюю неделю августа начинаются учения "Ussisõnad", в рамках которых почти 10000 резервистов подразделений территориальной обороны в ходе учебно-тренировочного сбора освежат свои индивидуальные базовые военные знания одиночного бойца. Кроме того, на уровне отделения и взвода отработают тактику изматывания противника и устройство засад и заграждений.

- Операцией "Ussisõnad" мы увеличиваем Силы обороны военного времени на 10000 человек. По сути, это один из крупнейших количественных скачков развития в истории Сил обороны, который произойдет в течение полутора лет. Это, несомненно, большой вызов для Сил обороны и "Кайтселийта", но ситуация с безопасностью вокруг нас не дает нам права делать это медленнее или в меньших масштабах, - заявил командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

- Однако для достижения цели решающее значение имеет роль командиров отделений и взводов резервистов в управлении и обучении своих подчиненных. В каком-то смысле мы повысим нашу обороноспособность аналогично Украине в марте 2022 года, но у нас был целый год на подготовку и мы не ведем сражений, - добавил генерал Херем.

В учениях "Ussisõnad" будут участвовать в основном те резервисты, которые в течение 2022 года были назначены в части территориальной обороны, у кого после прохождения срочной службы прошло более пяти лет и чьи прежние должности замещены резервистами, завершившими срочную службу позже. В то же время их подготовка позволяет им продолжать выполнять военные задачи.

Наиболее активная деятельность "Ussisõnad" будет проходить с 28 августа по 8 октября. В этот период все округа территориальной обороны "Кайтселийта" организуют подготовку закрепленных за ними подразделений во взаимодействии с частями Сил обороны. Подготовка каждого подразделения поделена на подготовку командиров, подготовку основного состава и отработку совместных действий.

В целом учения, организуемые каждым округом территориальной обороны, продлятся около 10 дней. График более активной деятельности по регионам:

  • В зоне ответственности Северного округа территориальной обороны - 28 августа - 10 сентября
  • В зоне ответственности Северо-Восточного округа территориальной обороны - 13-22 сентября
  • В зоне ответственности Западного округа территориальной обороны - 20-29 сентября
  • В зоне ответственности Южного округа территориальной обороны - 15-24 сентября и 29 сентября - 8 октября.

Территориальная оборона - это территориальная структура, входящая в состав Сил обороны военного времени, которая покрывает всю Эстонию единым плотным ковром безопасности. Структура территориальной обороны укомплектована резервистами, назначенными на должности военного времени, и военнообязанными кайтселийтчиками.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.mil.ee/maakaitse и по контактам, указанным в повестке на учения. Проверить получение повестки можно на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee

ДРУЖИННИК АЛУТАГУЗЕСКАЯ ДРУЖИНА "КАЙТСЕЛИЙТА" ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 92-летием -

Энделя Ауна,

с 84-летием -

Константина Рози,

с 83-летием -

Ильмара Клаада,

с 82-летием -

Рейна Выйпа,

с 81-летием -

Хейно Бярга,

с 76-летием -

Михкеля Карья,

Хейнара Паркмана,

Лео Аамера,

с 75-летием -

Тийта Кукка,

Рейна Пярна,

с 73-летием -

Рейна Айдма,

с 72-летием -

Владимира Фадеева,

с 71-летием -

Рихо Брейвеля,

Тийта Каарлыпа,

с 70-летием -

Вальфреда Эмайыэ,

Велло Пеэпмаа,

с 67-летием -

Юллу Мельников,

с 66-летием -

Велло Кярстена,

Эрвина Выйпа,

Юло Аху,

Майре Аул,

с 64-летием -

Арне Лийва,

Арво Палумяэ,

Яана Митта,

с 63-летием -

Яана Юргена,

Аво Кютта,

с 61-летием -

Эне Ляттемаа,

Вильяра Хинно,

с 60-летием -

Урмаса Сулаоя.

Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в августе и сентябре!

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