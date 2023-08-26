ДРУЖИННИК ⟩ По всей Эстонии начинаются учения "Ussisõnad"

- Операцией "Ussisõnad" мы увеличиваем Силы обороны военного времени на 10000 человек. По сути, это один из крупнейших количественных скачков развития в истории Сил обороны, который произойдет в течение полутора лет. Это, несомненно, большой вызов для Сил обороны и "Кайтселийта", но ситуация с безопасностью вокруг нас не дает нам права делать это медленнее или в меньших масштабах, - заявил командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

- Однако для достижения цели решающее значение имеет роль командиров отделений и взводов резервистов в управлении и обучении своих подчиненных. В каком-то смысле мы повысим нашу обороноспособность аналогично Украине в марте 2022 года, но у нас был целый год на подготовку и мы не ведем сражений, - добавил генерал Херем.

В учениях "Ussisõnad" будут участвовать в основном те резервисты, которые в течение 2022 года были назначены в части территориальной обороны, у кого после прохождения срочной службы прошло более пяти лет и чьи прежние должности замещены резервистами, завершившими срочную службу позже. В то же время их подготовка позволяет им продолжать выполнять военные задачи.