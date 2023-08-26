ДРУЖИННИК ⟩ Унтер-офицеры запаса из Финляндии соревновались с бойцами "Кайтселийта" из Алутагузе

- К нам приходит молодое пополнение. В Финляндии молодого поколения относительно мало, - отметил член правления Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Калев Наур.

Кто кого? В первые годы соревнования по стрельбе обычно выигрывали финны, но в последние годы переходящий кубок все чаще остается в Эстонии. Фото: Arvid Siilak

Вечером перед стрелковыми соревнованиями долго обсуждалось, что принесло 17-летнее соглашение о дружбе, добавил он. Одной из причин для сотрудничества являются традиции. Оборонное сотрудничество с Финляндией началось еще во время Освободительной войны и продолжалось до повторной оккупации Эстонии в 1944 году.

Так выглядит экипировка одного из участников соревнований по стрельбе. Фото: Arvid Siilak

Эмоциональная связь с финнами

- Кюменлааксо находится прямо через залив, и у нас с ними эмоциональная связь. С латышами почему-то контакта не ищем. Хотя можно было бы, но контактов нет. Финляндия всегда была для нас определенным примером. Финны привнесли, например, такую интересную традицию, что в день годовщины нашей дружины они дарят лучшему из наших членов финский нож, или puukko. Это очень патриотично и очень сильно мотивирует того человека, который получает эту награду. Это очень красивые традиции, - сказал Наур.

Женская организация "Найскодукайтсе" организует для своих членов поездки в Финляндию. Можно считать, что каждый житель Эстонии был в Финляндии и поездкой в Финляндию уже никого не мотивируешь, но у финнов есть интересные военно-исторические музеи, где можно, например, прокатиться на танке или другой бронетехнике. Есть и военные хутора, где собрана всякая военная техника.

Финляндия теперь, наконец, является членом НАТО. Ахо сказал, что это хорошо, потому что соседняя страна Россия всегда представляла для Финляндии опасность.

Калев Наур сказал, что Алутагузеская дружина всегда с радостью принимает своих финских друзей и у финнов также есть радость от дружбы и сотрудничества. Разница лишь в том, что наш "Кайтселийт" получает поддержку из госбюджета, а организация резервных унтер-офицеров Финляндии существует только за счет личных средств своих членов.