ДРУЖИННИК ⟩ Унтер-офицеры запаса из Финляндии соревновались с бойцами "Кайтселийта" из Алутагузе

Алутагузеская дружина "Кайтселийта" и резервные офицеры из финского Кюменлааксо дружат уже 17 лет. В течение 15 лет проводятся совместные стрелковые соревнования.
В прошлую субботу вблизи Авинурме, в деревне Пааденурме, раздавались выстрелы. Звучит как начало детективного романа, но на самом деле там расположен полигон Алутагузеской дружины и один из немногих нормальных тиров, которые есть в распоряжении кайтселийтчиков из Вирумаа. Члены "Кайтселийта" из Алутагузе и резервные офицеры из Кюменлааксо устроили стрелковое соревнование. Шесть эстонцев и шесть финнов стреляли из пистолета и автомата.
В Финляндии восстановление "Кайтселийта" не увенчалось успехом
Младший сержант запаса Сами Ахо сказал, что в ассоциации резервных унтер-офицеров Кюменлааксо 500 членов. Это большое количество людей с военной подготовкой, но в Финляндии нет "Кайтселийта". Не потому, что финские резервисты не вносят вклад в оборону страны, но история соседей такова. Финляндия сохранила независимость после Второй мировой войны, но мирный договор с Советским Союзом сильно ограничил как территорию Финляндии, так и ее возможности. "До 1945 года у нас была почти такая же организация, как ваш "Кайтселийт", но после войны ее деятельность была запрещена из-за мирного договора с Советским Союзом", - объяснил Ахо.
Сейчас, когда о том мирном договоре уже нет смысла говорить, восстановить "Кайтселийт" в Финляндии не удалось, хотя это пытались сделать, потому что с момента прекращения деятельности этой организации прошло уже много времени, добавил он. И деятельность эстонского "Кайтселийта" он оценивает высоко.
- У "Кайтселийта" есть видение, люди много тренируются. Оружие хорошее, подготовка на уровне. Также хорошо, что резервисты интегрированы в Силы обороны через "Кайтселийт", - сказал Ахо.
- К нам приходит молодое пополнение. В Финляндии молодого поколения относительно мало, - отметил член правления Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Калев Наур.
Вечером перед стрелковыми соревнованиями долго обсуждалось, что принесло 17-летнее соглашение о дружбе, добавил он. Одной из причин для сотрудничества являются традиции. Оборонное сотрудничество с Финляндией началось еще во время Освободительной войны и продолжалось до повторной оккупации Эстонии в 1944 году.
Эмоциональная связь с финнами
- Кюменлааксо находится прямо через залив, и у нас с ними эмоциональная связь. С латышами почему-то контакта не ищем. Хотя можно было бы, но контактов нет. Финляндия всегда была для нас определенным примером. Финны привнесли, например, такую интересную традицию, что в день годовщины нашей дружины они дарят лучшему из наших членов финский нож, или puukko. Это очень патриотично и очень сильно мотивирует того человека, который получает эту награду. Это очень красивые традиции, - сказал Наур.
Женская организация "Найскодукайтсе" организует для своих членов поездки в Финляндию. Можно считать, что каждый житель Эстонии был в Финляндии и поездкой в Финляндию уже никого не мотивируешь, но у финнов есть интересные военно-исторические музеи, где можно, например, прокатиться на танке или другой бронетехнике. Есть и военные хутора, где собрана всякая военная техника.
Финляндия теперь, наконец, является членом НАТО. Ахо сказал, что это хорошо, потому что соседняя страна Россия всегда представляла для Финляндии опасность.
Калев Наур сказал, что Алутагузеская дружина всегда с радостью принимает своих финских друзей и у финнов также есть радость от дружбы и сотрудничества. Разница лишь в том, что наш "Кайтселийт" получает поддержку из госбюджета, а организация резервных унтер-офицеров Финляндии существует только за счет личных средств своих членов.
Соревнования по стрельбе изначально чаще всего выигрывала финская команда, но теперь, когда в Алутагузескую дружину пришло много молодых людей, переходящий кубок чаще остается в Эстонии.