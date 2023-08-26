Анвар Самост: Правительство обсуждает мелкие урезания, а должно обсуждать экономическую политику

Независимо от того, какой премьер-министр или министр финансов или же какой политический шторм царит в данный момент в Эстонии, Конституция предусматривает, что госбюджет должен быть составлен у правительства к концу сентября. "На каждый год Рийгикогу принимает в качестве закона бюджет всех доходов и расходов государства. /.../ Правительство представляет проект бюджета парламенту не позднее чем за три месяца до начала бюджетного года".
То есть через месяц у правительства Партии реформ, "Eesti 200" и Социал-демократической партии впервые должен быть готов этот закон объемом примерно 300 страниц, представляющий собой комплект все более труднее понимаемых и сравнимых таблиц и пояснений. С одной стороны, это, конечно, сложная задача, если учесть, что новичками в своих ролях является как одна из правящих партий, так и министр финансов.
С другой стороны, задачи остаются все те же. Расходы эстонского государства растут с каждым годом, и подавляющее большинство их имеет постоянный и повторяющийся характер, по сути это вынужденные расходы: пенсии, пособия, зарплаты, медицинское страхование, оборонный бюджет, расходы на образование и обслуживание займов. В последние годы рост постоянных расходов ускорился и будет ускоряться впредь, поскольку пенсии и пособия растут быстрыми темпами.
На следующей неделе правительство в первый раз соберется для обсуждения бюджета по существу.
Новые более высокие налоги коалиция с большими скандалами протолкнула в Рийгикогу весной: повысятся налог с оборота, подоходный налог, акцизы. Но поскольку для выполнения предвыборного обещания Партии реформ не облагаемый налогом доход увеличится до 700 евро, будет отменена также регрессия, то есть размер не облагаемого налогом дохода не зависит больше от размера доходов, а расходы на социальные пособия и финансовые расходы растут быстрее валового продукта внутренней экономики (ВВП), то повышение налогов не окажет стойкого позитивного влияния на бюджет. По оценке Министерства финансов, бюджетный дефицит снова превысит в 2025 году 4% ВВП.
Поэтому министр финансов в начале лета поручил всем министрам найти возможности экономии.
Я прогнозирую столь же уверенно, как Министерство финансов прогнозирует дефицит бюджета, что достойных упоминания источников экономии не найдет никто, однако пара министров внесут предложения об урезаниях, которые вызовут большое недовольство.
"Я прогнозирую, что достойных упоминания источников экономии не найдет никто, однако пара министров внесут предложения об урезаниях, которые вызовут большое недовольство".
Анвар Самост, журналист
Министерство финансов опубликовало новый экономический прогноз, на основании приведенных в котором обещаемых в 2024 году показателей экономического роста, инфляции и занятости правительство должно бы планировать рост доходов и расходов. Это на диво оптимистичный документ.
Во-первых, Министерство финансов уже для 2023 года уменьшило ожидаемый бюджетный дефицит. Если весной, в разгар составления коалиционного договора, Министерство финансов прогнозировало к концу года дефицит в размере 4,3%, то есть 1,7 миллиарда евро, то теперь этот показатель уменьшили на 400 миллионов. С учетом предстоящего с 1 января повышения акцизов и налога с оборота можно смело предположить, что фактический дефицит бюджета благодаря приобретению запасов в конце года окажется еще меньше.
Во-вторых, Министерство финансов уверено в том, что рост экономики составит в 2024 году почти 3%, инфляция останется быстрой, а безработица, по сути, не вырастет. Если посмотреть на тренды последнего квартала в области экспорта, а также виды на главные экспортные рынки Эстонии, то можно было бы ожидать более консервативного подхода. Но, как показали в последние годы институционные прогнозы по всему миру, где-то имеется модель и ее применяют даже в случае, когда стабильная среда сменилась на полную неожиданностей. Остается надеяться, что инфляция останется стабильной, а эстонский рынок труда вновь продемонстрирует свою чрезвычайную гибкость.
Таким образом, правительство обсуждает маленькие урезания расходов, хотя на самом деле должно обсуждать, что предпринять для восстановления экспортной способности эстонских предприятий. Экспорт упал нынче на пятую часть. Руководители предприятий-экспортеров видят, что интерес клиентов ослаб и уже снижаются цены, которые платятся за эстонскую продукцию. В то же время гибкости в нашем уровне цен нет, так как быстрая инфляция вынуждает повышать зарплаты, цены на энергию сравнимы с ценами на целевых рынках или, например, в случае электроэнергии в несколько раз выше, а курс евро настолько высокий, каким не был довольно давно.
К сожалению, даже очень хорошо мотивированное правительство не успело бы подготовить к концу сентября каких-либо направленных на оживление экономики политических изменений. Эстонское правительство - тем более.