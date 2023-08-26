Анвар Самост: Правительство обсуждает мелкие урезания, а должно обсуждать экономическую политику

Поэтому министр финансов в начале лета поручил всем министрам найти возможности экономии.

Я прогнозирую столь же уверенно, как Министерство финансов прогнозирует дефицит бюджета, что достойных упоминания источников экономии не найдет никто, однако пара министров внесут предложения об урезаниях, которые вызовут большое недовольство.

"Я прогнозирую, что достойных упоминания источников экономии не найдет никто, однако пара министров внесут предложения об урезаниях, которые вызовут большое недовольство". Анвар Самост, журналист

Министерство финансов опубликовало новый экономический прогноз, на основании приведенных в котором обещаемых в 2024 году показателей экономического роста, инфляции и занятости правительство должно бы планировать рост доходов и расходов. Это на диво оптимистичный документ.

Во-первых, Министерство финансов уже для 2023 года уменьшило ожидаемый бюджетный дефицит. Если весной, в разгар составления коалиционного договора, Министерство финансов прогнозировало к концу года дефицит в размере 4,3%, то есть 1,7 миллиарда евро, то теперь этот показатель уменьшили на 400 миллионов. С учетом предстоящего с 1 января повышения акцизов и налога с оборота можно смело предположить, что фактический дефицит бюджета благодаря приобретению запасов в конце года окажется еще меньше.