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Масштабный обмен земель между Йыхви и Кохтла-Ярве ⟩ Ахтмеский террикон никому не нужен

Эрик Калда
, журналист
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Жителей больше всего коснется обмен земель, который связан с передачей дороги Таммику и территории за ней Йыхвиской волости.
Жителей больше всего коснется обмен земель, который связан с передачей дороги Таммику и территории за ней Йыхвиской волости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самоуправления Йыхви и Кохтла-Ярве планируют беспрецедентное изменение границ, единственное, о чем не смогли договориться, - это вопрос принадлежности ахтмеского террикона. Никто не хочет его себе.

Самое важное изменение, которое больше всего затронет жителей, запланировано в районе Таммику. Йыхви хочет получить участок дороги, ведущей от Тартуского шоссе к поселку Таммику, и территорию бывшей шахты за ней. Похожее предложение было сделано Кохтла-Ярве еще несколько лет назад, но тогда власти города отказались, мотивируя это ущербом из-за потери налогоплательщиков и работающих там предприятий.

В общем девять изменений границ

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