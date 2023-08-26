Масштабный обмен земель между Йыхви и Кохтла-Ярве ⟩ Ахтмеский террикон никому не нужен

Самое важное изменение, которое больше всего затронет жителей, запланировано в районе Таммику. Йыхви хочет получить участок дороги, ведущей от Тартуского шоссе к поселку Таммику, и территорию бывшей шахты за ней. Похожее предложение было сделано Кохтла-Ярве еще несколько лет назад, но тогда власти города отказались, мотивируя это ущербом из-за потери налогоплательщиков и работающих там предприятий.