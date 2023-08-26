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Восстановление судоходства между Силламяэ и Котка возможно только в случае поддержки со стороны государств

Эрик Гамзеев
, журналист
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Пассажирское судоходство между Силламяэ и Котка осуществлялось до осени 2007 года, когда его обслуживало судно "Vironia" компании "Saaremaa Laevakompanii".
Пассажирское судоходство между Силламяэ и Котка осуществлялось до осени 2007 года, когда его обслуживало судно "Vironia" компании "Saaremaa Laevakompanii". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Восстановление пассажирского судоходства между Силламяэ и Котка экономически возможно только в случае, если государства станут постоянно его поддерживать, как следует из заказанного Силламяэским горуправлением анализа.

В ходе совместной работы TalTech и трех консультационных фирм "Civitta Eesti", "Cumulus Consulting" и "Geomedia" были проанализированы четыре возможные версии пассажирского судоходства, но ни одна из них, на основании имеющихся предпосылок, не будет прибыльной, и любая станет нуждаться в дополнительной поддержке деятельности.

Если использовать для судоходства судно постарше, то инвестиция составила бы около 20 миллионов. Стоимость нового углеродно-нейтрального скоростного судна - 100 миллионов евро.

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