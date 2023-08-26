Восстановление судоходства между Силламяэ и Котка возможно только в случае поддержки со стороны государств

В ходе совместной работы TalTech и трех консультационных фирм "Civitta Eesti", "Cumulus Consulting" и "Geomedia" были проанализированы четыре возможные версии пассажирского судоходства, но ни одна из них, на основании имеющихся предпосылок, не будет прибыльной, и любая станет нуждаться в дополнительной поддержке деятельности.