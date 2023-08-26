ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Есть основание побороться за судоходную линию Силламяэ-Котка

К тому же надо учитывать, что количество как пассажирских, так и грузовых машин, а также расходы судоходной линии прогнозируются на несколько лет вперед. К сожалению, в реальной жизни разрыв между расходами и доходами имеет тенденцию расти, а не сокращаться. Если основное внимание эстонского правительства сейчас сосредоточено на том, как сократить расходы, то убедить министров пойти на дополнительный риск в виде новой судоходной линии, реальную стоимость которой на данный момент сложно оценить, является довольно сложной миссией. Это также не является непосредственно крайне необходимой услугой, такой как судоходство между материковой частью Эстонии и островами, которое государство должно поддерживать.

Но в то же время в исследовании также отмечается, что новая судоходная линия создаст 65 прямых и около 100 косвенных рабочих мест, что вернет в государственный и местные бюджеты примерно столько же денег в виде налогов, сколько израсходуют на дотацию судоходной линии. Вдобавок, это придало бы новое дыхание Ида-Вирумаа, а также финскому региону, расположенному недалеко от российской границы и потерявшему значительно больше российских туристов и предприятий.