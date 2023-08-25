У каждого второго взрослого жителя Эстонии есть избыточный вес и мало подвижности

"Физическая активность - это самый дешевый и доступный способ предотвратить риски для здоровья, однако активный образ жизни в той мере, в какой это необходимо для поддержания здоровья, ведут лишь немногие из нас. В то время как в скандинавских странах регулярно физически активны не менее трех четвертей населения, в Эстонии этот показатель составляет лишь около 40% среди взрослых и 25% среди детей. Основным средством транспорта по пути на работу для 73% взрослого населения является автомобиль, и 47% учащихся родители отвозят в школу в основном на машине", - комментирует руководитель Центра компетенции по физической активности Ало Лыоке в публикации на портале Rus.ERR.