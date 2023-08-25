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У каждого второго взрослого жителя Эстонии есть избыточный вес и мало подвижности

Северное побережье
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Призыв пользоваться лестницей вместо лифта. Многие проблемы со здоровьем обусловлены недостаточной двигательной активностью.
Призыв пользоваться лестницей вместо лифта. Многие проблемы со здоровьем обусловлены недостаточной двигательной активностью. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Согласно исследованиям, более половины жителей Эстонии двигаются меньше, чем это необходимо для поддержания здоровья. Как пишет ERR, избыточный вес имеют 60% мужчин и 45% женщин, то есть каждый второй взрослый житель Эстонии в возрасте от 16 до 64 лет.

"Физическая активность - это самый дешевый и доступный способ предотвратить риски для здоровья, однако активный образ жизни в той мере, в какой это необходимо для поддержания здоровья, ведут лишь немногие из нас. В то время как в скандинавских странах регулярно физически активны не менее трех четвертей населения, в Эстонии этот показатель составляет лишь около 40% среди взрослых и 25% среди детей. Основным средством транспорта по пути на работу для 73% взрослого населения является автомобиль, и 47% учащихся родители отвозят в школу в основном на машине", - комментирует руководитель Центра компетенции по физической активности Ало Лыоке в публикации на портале Rus.ERR.

"Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дети и молодежь должны заниматься подвижной деятельностью не менее 60 минут ежедневно с интенсивностью от умеренной до высокой. Взрослые же должны двигаться не менее 20-30 минут каждый день, чтобы поддерживать здоровье", - отметил Лыоке.

По его словам, даже небольшие действия положительно влияют на организм, а большие дела начинаются с маленьких инициатив: "Например, пользуйтесь лестницей вместо лифта, а вместо того, чтобы водить машину или ездить на автобусе, ходите пешком или катайтесь на велосипеде, а также делайте перерывы в работе или учебе, чтобы прогуляться на свежем воздухе, и найдите хобби, которое вы сможете совмещать с подвижной деятельностью".

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