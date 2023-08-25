ERR: Врачи обеспокоены дефицитом антибиотиков

Этой весной и летом пациенты, врачи и аптеки столкнулись с ситуацией, когда многие важные лекарства, в том числе подходящие для маленьких детей, были недоступны, сообщила "Актуальная камера".

"Проблема началась уже прошлой осенью. Возникло серьезное беспокойство по поводу доступности антибиотиков как для взрослых, так и для детей. К концу года ситуация для взрослых разрешилась. А проблема с нехваткой детских лекарств оставалась примерно до начала лета. На сегодняшний день доступны 8 из 10 антибиотиков", - указал представитель Лекарственного департамента Марко Тийслер.

По его словам, пока сложно предсказать ситуацию и спрос на лекарства в новый сезон. Департамент делает прогнозы, исходя из так называемого среднего сценария.

Провизоры подтверждают, что на данный момент ситуация с лекарствами на рынке довольно хорошая, но все равно присутствуют опасения по поводу трудностей с поставками.