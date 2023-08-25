ERR: Врачи обеспокоены дефицитом антибиотиков

Союзы педиатров и семейных врачей, а также Эстонское общество инфекционистов обратились к министру здоровья Рийне Сиккут с выражением озабоченности по поводу нехватки антибиотиков, в особенности для маленьких детей. Однако в Лекарственном департаменте заверили, как передает Rus.ERR, что на данный момент бояться нечего - препаратов хватит на всех.
Этой весной и летом пациенты, врачи и аптеки столкнулись с ситуацией, когда многие важные лекарства, в том числе подходящие для маленьких детей, были недоступны, сообщила "Актуальная камера".
"Проблема началась уже прошлой осенью. Возникло серьезное беспокойство по поводу доступности антибиотиков как для взрослых, так и для детей. К концу года ситуация для взрослых разрешилась. А проблема с нехваткой детских лекарств оставалась примерно до начала лета. На сегодняшний день доступны 8 из 10 антибиотиков", - указал представитель Лекарственного департамента Марко Тийслер.
По его словам, пока сложно предсказать ситуацию и спрос на лекарства в новый сезон. Департамент делает прогнозы, исходя из так называемого среднего сценария.
Провизоры подтверждают, что на данный момент ситуация с лекарствами на рынке довольно хорошая, но все равно присутствуют опасения по поводу трудностей с поставками.
"Почти со всеми лекарствами есть такая проблема, что в какой-то момент возникают трудности с поставкой. И это зависит по большей части не от поставщиков, а именно от производителей. Например, когда началась война в Украине, у нас было столько пробелов в списках лекарств. Мы очень беспокоились, что не достанем лекарства с нужным действующим веществом", - сообщила провизор Кай Риммель.
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