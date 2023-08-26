Бывшее здание горуправы и горсобрания Нарва-Йыэсуу продали с пятой попытки

Недвижимость бывшего административного здания в центре курорта Нарва-Йыэсуу приобрела строительная компания из Таллинна, планирующая перестроить этот дом 1986 года постройки либо в хостель, либо в социальный объект по типу дома попечения.

Как сообщил "Северному побережью" мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, местное самоуправление не накладывало на покупателя никаких обязательств, так что на месте горуправы и горсобрания может появиться со временем практически что угодно. Обязательств по срокам строительства у нового владельца также нет.

- Если бы в договор продажи мы внесли еще инвестиционные обязательства, тогда это здание вообще не продалось бы. Итак только с пятой попытки у нас получилось его продать, - отметил Ильин.

Здание начали продавать в 2022 году по цене 250 тысяч евро, подразумевая возможность снизить цену до 200 тысяч ровно. Торги за торгами цену снижали, и в итоге только по нижней цене недвижимость ушла к новому владельцу.

По рассказу Ильина, интересовались этим объектом разные потенциальные покупатели, но в последних торгах приняла участие всего одна компания.

- Интересовавшиеся потенциальные покупатели говорили, что при нынешней рыночной ситуации, в том числе при закрытой границе с Россией и в условиях войны, нерентабельно покупать и инвестировать. Плюс еще высокие цены на строительство, - прокомментировал Ильин очень низкий спрос на недвижимость в центре курортного города.

Площадь проданного за 200 тысяч участка застроенной недвижимости в центре Нарва-Йыэсуу - 1698 квадратных метров. Внутренние площади имеющегося там трехэтажного здания составляют 2402 квадратных метра. Его состояние оценивается как в основном удовлетворительное.