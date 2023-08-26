ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Что предпринять, если вы подозреваете у ребенка отравление?

За год в Эстонии регистрируется чуть более 3000 случаев отравлений, требующих госпитализации, и 4000 случаев, когда за консультацией обращаются по инфотелефону Центра по вопросам отравлений 16662. За последние два года в Эстонии участились случаи отравления у детей в возрасте до года. Подавляющее большинство несчастных случаев происходит дома, часто из-за спешки родителей или неумения заметить опасность.
С детьми часто происходят несчастные случаи с отравлением. Например, родитель может случайно дать ребенку неправильную дозу лекарства, дети могут невзначай съесть ядовитую ягоду или соприкасаться с бытовыми химикатами.
По телефону инфолинии по вопросам отравлений 16662 в прошлом году было проконсультировано почти 4000 случаев отравлений. К счастью, многие случаи отравления у детей не очень серьезные, и с ними можно справиться дома.
Не ждите симптомов отравления, лучше сразу спросите совета!
Если вы подозреваете, что ребенок отравился, сохраняйте спокойствие. Не ждите появления симптомов - своевременная первая помощь может быть жизненно важной. Для получения инструкций и рекомендаций специалиста следует позвонить на круглосуточную горячую линию информационного центра по вопросам отравлений 16662, где медсестры-консультанты оценят ситуацию и дадут рекомендации для каждого конкретного случая. На инфолинию стоит позвонить и в тех случаях, когда что-то пошло не так, и вы не совсем уверены, произошло отравление или нет. Например, ребенок случайно проглотил лекарство в неправильной дозе или выпил жидкость для розжига огня вместо питьевой воды.
Отравляющее вещество, попавшее на кожу или в глаза
Если вы подозреваете, что кожа или глаза ребенка контактировали с отравляющим веществом, промойте затронутый участок прохладной текущей водой в течение как минимум 15 минут. Если появляются симптомы, которые не исчезают в течение нескольких часов, или возникает сильная боль, ожоги или воспаление на коже, отек, светобоязнь или усиленное слезотечение в глазах, немедленно обратитесь к врачу.
Попавшее в рот ядовитое вещество
Пусть ребенок тщательно промоет рот. Если ребенок слишком маленький и не может сделать это сам, очистите его рот влажной салфеткой. Затем дайте ребенку немного воды или молока маленькими глотками, чтобы уменьшить раздражение желудочно-кишечного тракта и разбавить проглоченный химикат. Ни в коем случае не вызывайте рвоту.
Дома всегда стоит иметь как минимум 50 граммов активированного угля
Активированный уголь может быть полезен в случае отравления, так как его задача - связывать проглоченные ядовитые вещества и предотвращать их всасывание.
Несмотря на то, что активированный уголь является важным средством первой помощи при отравлениях лекарствами и природными отравляющими веществами (грибы, некоторые растения и ягоды), перед его приемом обязательно необходимо проконсультироваться со специалистом инфолинии по вопросам отравлений!
Например, для ребенка доза активированного угля, используемая в качестве первой помощи, зависит от его веса. Чтобы получить точные инструкции и советы, следует позвонить по телефону инфолинии по вопросам отравлений 16662.