ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Что предпринять, если вы подозреваете у ребенка отравление?

С детьми часто происходят несчастные случаи с отравлением. Например, родитель может случайно дать ребенку неправильную дозу лекарства, дети могут невзначай съесть ядовитую ягоду или соприкасаться с бытовыми химикатами.

По телефону инфолинии по вопросам отравлений 16662 в прошлом году было проконсультировано почти 4000 случаев отравлений. К счастью, многие случаи отравления у детей не очень серьезные, и с ними можно справиться дома.

Не ждите симптомов отравления, лучше сразу спросите совета!

Если вы подозреваете, что ребенок отравился, сохраняйте спокойствие. Не ждите появления симптомов - своевременная первая помощь может быть жизненно важной. Для получения инструкций и рекомендаций специалиста следует позвонить на круглосуточную горячую линию информационного центра по вопросам отравлений 16662, где медсестры-консультанты оценят ситуацию и дадут рекомендации для каждого конкретного случая. На инфолинию стоит позвонить и в тех случаях, когда что-то пошло не так, и вы не совсем уверены, произошло отравление или нет. Например, ребенок случайно проглотил лекарство в неправильной дозе или выпил жидкость для розжига огня вместо питьевой воды.

Отравляющее вещество, попавшее на кожу или в глаза