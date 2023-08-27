Некоторым категориям населения рекомендовано снова привиться от коронавируса

Член экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейный врач доктор Марье Оона подтвердила, что в настоящее время COVID-19 переносится легче, вместе с этим упростились и рекомендации.

Буклет на русском языке с рекомендациями по вакцинации против COVID-19 в осенне-зимний период 2023/24 годов можно найти ЗДЕСЬ.

- Мы рекомендуем пожилым людям и людям из групп риска, которые подвержены риску более тяжелого течения болезни, провести осенью этого года повторную вакцинацию против COVID-19. Бустерные дозы больше не будут учитываться, а случай заболевания COVID-19 будет приравнен к однократной дозе вакцины. Это соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), а также практике, принятой в разных странах, - пояснила доктор Оона.

Она напомнила, что вакцины против COVID-19 и против гриппа могут вводиться вместе в один и тот же день, однако инъекции должны быть сделаны в разные плечи.

- Что касается людей, не входящих в группы риска, они также могут быть привиты вакциной от COVID-19, если медицинский работник сочтет это целесообразным, - добавила доктор.

В осенне-зимний сезон этого года экспертная комиссия рекомендует проводить вакцинацию против COVID-19 преимущественно теми вакцинами, которые обеспечивают лучшую из возможных защит с учетом эпидемиологической ситуации и циркулирующих штаммов COVID-19 и доступны в настоящее время.

- Если в течение сезона появится разрешение на продажу и в Эстонию поступят вакцины против более новых субштаммов COVID-19, то об этом будет объявлено через Департамент лекарств и Кассу здоровья, - прокомментировала решение комиссии по иммунопрофилактике Марье Оона.