Некоторым категориям населения рекомендовано снова привиться от коронавируса

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует этой осенью пройти вакцинацию против COVID-19 людям в возрасте 60 лет и старше, а также детям и взрослым, входящим в группы риска. Такая вакцинация необходима, если с момента последней прививки или излечения от коронавирусной болезни прошло более 6 месяцев.
Член экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейный врач доктор Марье Оона подтвердила, что в настоящее время COVID-19 переносится легче, вместе с этим упростились и рекомендации.
- Буклет на русском языке с рекомендациями по вакцинации против COVID-19 в осенне-зимний период 2023/24 годов можно найти ЗДЕСЬ.
- Мы рекомендуем пожилым людям и людям из групп риска, которые подвержены риску более тяжелого течения болезни, провести осенью этого года повторную вакцинацию против COVID-19. Бустерные дозы больше не будут учитываться, а случай заболевания COVID-19 будет приравнен к однократной дозе вакцины. Это соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), а также практике, принятой в разных странах, - пояснила доктор Оона.
Она напомнила, что вакцины против COVID-19 и против гриппа могут вводиться вместе в один и тот же день, однако инъекции должны быть сделаны в разные плечи.
- Что касается людей, не входящих в группы риска, они также могут быть привиты вакциной от COVID-19, если медицинский работник сочтет это целесообразным, - добавила доктор.
В осенне-зимний сезон этого года экспертная комиссия рекомендует проводить вакцинацию против COVID-19 преимущественно теми вакцинами, которые обеспечивают лучшую из возможных защит с учетом эпидемиологической ситуации и циркулирующих штаммов COVID-19 и доступны в настоящее время.
- Если в течение сезона появится разрешение на продажу и в Эстонию поступят вакцины против более новых субштаммов COVID-19, то об этом будет объявлено через Департамент лекарств и Кассу здоровья, - прокомментировала решение комиссии по иммунопрофилактике Марье Оона.
Согласно данным, предоставленным Министерством социальных дел, в возрастной группе 60+ в Эстонии насчитывается примерно 355 тысяч человек, у которых прошло более 6 месяцев после последней вакцинации или заболевания COVID-19.