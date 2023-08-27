Вышла книга о крае Вайвара

По словам автора книги Тойво Хауга, на ее составление ушло два с половиной года, а в ходе работы были сделаны интересные открытия.

- Открытием стало то, что приход Вайвара простирался от Нарвского залива до Чудского озера. Таким образом, река Нарва была рекой внутри прихода. До сих пор я придерживался мнения, что причудская Васкнарва был частью прихода Иисаку, - сказал автор.

Имена были собраны местными языковедами, среди которых можно упомянуть Августа Мартина и Августа Раудсуда из Удрии, Виллема Променти из Перьятси, Мартина Валгепеада из Вана-Сытке, Йоханнеса Юлесмяеда из Кудрукюла, Надежду Хеки из Мерикюла.

Подробнее о книге читайте в журнале August Meie Leh.

Издателем книги является Пяйте Кюла Селтс. Книгу можно приобрести, отправив электронное письмо на haugtoivo51@gmail.com.