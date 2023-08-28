Больницам в Курессааре и Нарве дадут денег на новые корпуса

В Курессаареской больнице к 2028 году планируется построить новый лечебный корпус площадью 5000 квадратных метров. Нарвская больница тоже получит дополнительные площади примерно такого же размера, как сообщили "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.

Министр здоровья Рийна Сиккут отметила, что если не считать уже ведущуюся стройку в Вильяндиской больнице, то Курессаареская и Нарвская больницы станут единственными региональными больницами, которые получат крупные инвестиции в ближайшие годы.