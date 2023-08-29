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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выходные в Кохтла-Ярве выдались бурными

26 августа 2023 г.
Северное побережье
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

26 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого 30-летний мужчина напал на другого мужчину.

Полиция арестовала нападавшего.

В тот же день в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину. Полиция арестовала драчуна.

26 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вилья в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой оба пострадали. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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