СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выходные в Кохтла-Ярве выдались бурными

26 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого 30-летний мужчина напал на другого мужчину.
Полиция арестовала нападавшего.
В тот же день в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину. Полиция арестовала драчуна.
26 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вилья в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой оба пострадали. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
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