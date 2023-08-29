СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выходные в Кохтла-Ярве выдались бурными

Полиция арестовала нападавшего.

В тот же день в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину. Полиция арестовала драчуна.

26 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вилья в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой оба пострадали. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.