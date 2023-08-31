ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы решили покинуть комиссию по культуре Йыхвиского волостного собрания?

О культуре. После пандемии весной 2021 года в Йыхви практически ничего не происходит. Если сравнить другие города Ида-Вирумаа, то очевидно: мероприятия, фестивали и культурная жизнь на подъеме. К сожалению, в Йыхви застой, как и в других сферах. Если народу надо хлеба и зрелищ, то культура в этом случае вторична. Поэтому считаю, что сегодня культура в Йыхви, в которой ничего не происходит, может подождать, а народ от голода может умереть. Считаю, что в это не простое для жителей Йыхви время необходимо усилить работу социальной комиссии Йыхви, и на днях представлю заявление о вступлении в нее.