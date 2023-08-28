Правительство планирует разрешить голосование с помощью смарт-устройств уже на следующих выборах

- При голосовании с помощью мобильного телефона все происходит через магазин приложений Apple или Google. Риск заключается в том, как избиратель сможет проверить, что загруженное приложение для избирателя точно такое же, как и загруженное организатором выборов, - пояснил Койтмяэ.

По мнению Тийта Риисало, нет оснований сомневаться в надежности Apple или Google.

- Через эти магазины приложений предоставляются все виды услуг. У каждого серьезного банка есть приложение, через которое можно перевести десятки или сотни тысяч евро. Следовательно, этой системе доверяют, - добавил он.

Недавно эстонские чиновники встретились с представителями Apple в Лондоне и пообещали всячески с нами сотрудничать.

- Они предложили способ проверить, что код, загруженный в магазин приложений, не был изменен больше, чем Apple стандартно модифицирует каждое приложение, которое находится в магазине и публикуется, - сказал Койтмяэ. - Можно доказать, что этот код не изменился.

По словам Арне Койтмяэ, хорошее сотрудничество с компаниями необходимо также для того, чтобы быстро удалить возможные вредоносные приложения из среды и быстро загрузить национальное приложение и его обновления.

- Чтобы опубликовать приложение или опубликовать обновленное приложение, оно должно сначала пройти проверку магазина, что занимает время в зависимости от объема проверки, - пояснил Койтмяэ, добавив, что проверки могут длиться несколько дней, иногда до несколько недель.