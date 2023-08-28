Правительство планирует разрешить голосование с помощью смарт-устройств уже на следующих выборах

Хотя голосование с помощью мобильного устройства должно опираться на зарубежные магазины приложений Google и Apple, правительство считает, что риски можно в достаточной степени снизить, и в следующем году может быть разрешено голосование с помощью телефона.
Министр предпринимательства Тийт Рийсало заявил, что выборы должны быть возможны и там, где люди живут своей цифровой жизнью.
- В настоящее время информация в основном осуществляется через интеллектуальные устройства, а не через компьютеры, сказал Рийсало. - И тогда, конечно, имеет смысл сделать выборы и там, и у этого есть свое название "м-выборы".
24 августа правительство дало зеленый свет плану, разрешающему мобильное голосование уже на выборах в Европейский парламент в следующем году.
- Директор государственной информационной системы и "AS Cybernetica" подготовили прототип для проведения мобильных выборов, - сказал Рийсало. - Этот прототип был протестирован на передачу и прием голоса и работает как на смартфонах Android, так и на Apple. Таким образом, у нас есть техническая база в виде прототипа.
По словам Рийсало, правительство также согласилось с тем, что поправка к закону, предусматривающая использование мобильного голосования, будет объединена с проектом, определяющим порядок проведения электронных выборов, который уже некоторое время циркулирует среди министерств.
В то же время Арне Койтмяэ, глава государственной избирательной службы, отметил, что, прежде чем двигаться дальше, необходимо снизить ряд рисков, тех же самых, которые годами замедляли голосование на смарт-устройствах.
Часть контроля переходит к цифровым гигантам
Самый обсуждаемый вопрос - кто контролирует избирательную заявку. Койтмяэ пояснил, что для регулярного электронного голосования государство размещает заявку на участие в выборах на своем собственном управляемом веб-сайте.
- При голосовании с помощью мобильного телефона все происходит через магазин приложений Apple или Google. Риск заключается в том, как избиратель сможет проверить, что загруженное приложение для избирателя точно такое же, как и загруженное организатором выборов, - пояснил Койтмяэ.
По мнению Тийта Риисало, нет оснований сомневаться в надежности Apple или Google.
- Через эти магазины приложений предоставляются все виды услуг. У каждого серьезного банка есть приложение, через которое можно перевести десятки или сотни тысяч евро. Следовательно, этой системе доверяют, - добавил он.
Недавно эстонские чиновники встретились с представителями Apple в Лондоне и пообещали всячески с нами сотрудничать.
- Они предложили способ проверить, что код, загруженный в магазин приложений, не был изменен больше, чем Apple стандартно модифицирует каждое приложение, которое находится в магазине и публикуется, - сказал Койтмяэ. - Можно доказать, что этот код не изменился.
По словам Арне Койтмяэ, хорошее сотрудничество с компаниями необходимо также для того, чтобы быстро удалить возможные вредоносные приложения из среды и быстро загрузить национальное приложение и его обновления.
- Чтобы опубликовать приложение или опубликовать обновленное приложение, оно должно сначала пройти проверку магазина, что занимает время в зависимости от объема проверки, - пояснил Койтмяэ, добавив, что проверки могут длиться несколько дней, иногда до несколько недель.
- В таком случае организатор выборов не может действовать настолько оперативно, насколько это может быть необходимо, - сказал Койтмяэ и подтвердил, что об этом говорили представители Google и Apple. - Это базовое решение заключается в поддержании тесной связи между интернет-магазином и нами как издателем приложения для выборов».