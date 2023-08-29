ОДИН ВОПРОС ⟩ Имеет ли родитель право отпроситься с работы 1 сентября?

- Отдельные выходные конкретно в связи с первым школьным днем ребенка не предусмотрены законом. Однако это не означает, что родитель не может поприсутствовать в первый день в школе.

Если первый школьный день приходится на рабочий день работника, он может запланировать день детского отпуска на этот день. Оба родителя имеют возможность взять на каждого ребенка по десять дней оплачиваемого отпуска до достижения ребенком 14-летнего возраста. Следовательно, чем больше детей, тем больше оплачиваемый детский отпуск. Однако в течение одного календарного года можно использовать максимум 30 календарных дней оплачиваемого детского отпуска. Матери или отцу ребенка-инвалида дополнительно предоставляется один рабочий день в месяц или 12 рабочих дней в год оплачиваемого детского отпуска до достижения ребенком 18-летнего возраста.