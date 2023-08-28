Директор Силламяэского музея: сейчас самое время рассказать людям о советском прошлом

Тематический парк "Таинственный город" будет знакомить с разными эпохами Силламяэ, но основной акцент будет сделан на периоде после Второй мировой войны. В то время бывший курортный город Силламяэ в рамках проекта советской атомной промышленности был превращен в секретный город.

- Да, это был город с особым статусом, но в то же время здесь была вредная промышленность. Были люди, которые приезжали сюда жить, и у них были преимущества. Но здесь работали и узники ГУЛАГа, - передает rus.err слова директора Силламяэского музея Елены Антушевой со ссылкой на "Актуальную камеру". - Сейчас самое время рассказать людям о прошлом, потому что музей может не только показать красивые картинки и фасады, но и рассказать о том, что за этим стоит. Это и есть наша миссия.