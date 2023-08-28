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Директор Силламяэского музея: сейчас самое время рассказать людям о советском прошлом

Северное побережье
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Силламяэ.
Силламяэ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Решение Силламяэского музея построить во дворе тематический парк советской эпохи вызывает споры, однако, по мнению директора музея, сейчас лучшее время для появления такого парка.

Тематический парк "Таинственный город" будет знакомить с разными эпохами Силламяэ, но основной акцент будет сделан на периоде после Второй мировой войны. В то время бывший курортный город Силламяэ в рамках проекта советской атомной промышленности был превращен в секретный город.

- Да, это был город с особым статусом, но в то же время здесь была вредная промышленность. Были люди, которые приезжали сюда жить, и у них были преимущества. Но здесь работали и узники ГУЛАГа, - передает rus.err слова директора Силламяэского музея Елены Антушевой со ссылкой на "Актуальную камеру". - Сейчас самое время рассказать людям о прошлом, потому что музей может не только показать красивые картинки и фасады, но и рассказать о том, что за этим стоит. Это и есть наша миссия.

Стоимость тематического парка, который полностью откроется весной следующего года, составляет более 1,1 млн евро. Большая часть расходов будет покрыта за счет субсидии от Европейского фонда регионального развития.

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Силламяэ
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