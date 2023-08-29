Михкель Нестор: Ситуация на рынке труда ухудшается

Наиболее негативные виды - в промышленности, что неудивительно с учетом происходящего на рынках экспорта. Поскольку перерабатывающая промышленность является сектором экономики с самым большим количеством работников, в котором занято свыше 100000 человек, то ситуация тут, разумеется, вызывает тревогу. Если в некоторых отраслях дела идут еще сравнительно хорошо, то, к сожалению, ситуация в одной из крупнейших отраслей промышленности - в деревообработке и мебельной промышленности - наиболее сложная. В первом квартале в деревообработке было занято более 16000 человек, в производстве мебели - около 7000 человек. Можно быть уверенными, что в начале 2024 года эти цифры такими большими не будут, поскольку на основных целевых рынках деревообрабатывающей и мебельной промышленности - в Северных странах - не приходится ожидать быстрого восстановления спроса.

Если посмотреть на экономические результаты последнего полугодия в производственном секторе, то адаптация к новым условиям могла бы идти там на полных оборотах. По данным кассы по безработице, речи о крупных сокращениях еще нет. В последние пару месяцев о сокращениях сообщали лишь отдельные работодатели и соответствующие извещения получили пара сотен человек. Эти цифры ниже даже по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда экономическая конъюнктура была еще значительно лучше. Уровень зарегистрированной безработицы, составлявший в июле 7,6%, по-прежнему низок и близок к уровню 2021 года.