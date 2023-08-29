Михкель Нестор: Ситуация на рынке труда ухудшается

В экономике долгое время имело место такое противоречие, когда ВВП снижался, однако занятость оставалась высокой и зарплаты росли. К сожалению, так не может длиться бесконечно и, очевидно, осенью следует ждать перемен.
В результатах исследования рабочей силы, проведенного Департаментом статистики за период второго квартала 2023 года, большое внимание привлекло то обстоятельство, что неожиданно высокой стала безработица. Если в предыдущих кварталах, по данным Департамента статистики, безработица немного превышала 5%, то, по последним данным, она выросла до 6,7%. Причин, по которым растет безработица, в экономике можно найти достаточно. Однако на сей раз такой темп роста безработицы вызван появлением новых людей в рядах рабочей силы. А именно: начиная с 2023 года в статистику исследований рабочей силы включены также украинские военные беженцы. Таким образом, во втором квартале насчитывалось 745000 человек, которые работали или пытались найти работу. Еще год назад численность рабочей силы была на 30000 человек меньше.
Определенный спад произошел также в уровне занятости. Если в первом квартале нынешнего года трудоустроено было 696600 человек, то во втором квартале - 694800. Правда, эта разница очень мала и, по сравнению с тем же периодом прошлого года, трудоустроено было на 20000 человек больше. Кроме того, показатель занятости в Эстонии (69,2%) остается одним из самых высоких во всем Евросоюзе.
Однако пик на рынке труда, очевидно, достигнут. Данные регистра Налогово-таможенного департамента свидетельствуют, что начиная с июня количество рабочих мест стало уменьшаться по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Если в целом снижение занятости очень маленькое, то по секторам изменения значительно заметнее. Например, по состоянию на июнь в перерабатывающей промышленности за год исчезло около 4500 рабочих мест. Велико снижение занятости и в строительстве, где стало на 2000 работников меньше. Явное уменьшение занятости отмечено также в административной и вспомогательной деятельности, а также в транспортно-складской сфере.
С другой стороны, следует, конечно, констатировать, что в подавляющем большинстве областей деятельности количество работников за год и вовсе выросло. Самый большой вклад в рост занятости внесли сфера гостиничного бизнеса и сфера питания, где в июне нынешнего года трудилось на 1500 человек больше, чем в прошлом году. Несколько неожиданно сумел увеличить занятость также финансовый сектор - более чем на 1100 человек. Очень важный вклад в повышение занятости внес также публичный сектор. Число работников в трех финансируемых главным образом из госбюджета сферах деятельности - в здравоохранении, образовании и публичном администрировании - в июне оказалось почти на 3000 человек больше, чем в прошлом году.
"В перерабатывающей промышленности за год исчезло около 4500 рабочих мест, в строительстве занято на 2000 работников меньше".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Если проследить за нацеленными на будущее индикаторами, то трудно сохранять оптимизм относительно дальнейших процессов на рынке труда. В Эстонии информацию о будущей потребности предприятий в рабочей силе можно получать из регулярно проводимых исследований конъюнктуры, когда предприятиям предлагают оценить, останется ли количество их работников в последующие три месяца прежним, либо увеличится или уменьшится. На основании этих данных рассчитывается индекс потребности в рабочей силе, который после временного весеннего улучшения опять пошел на спад в последние месяцы. Единственный сектор, где до сих пор больше предприятий, планирующих в течение трех месяцев нанять новых работников, нежели собирающихся сократить их, - это сфера обслуживания. В то время как сферы строительства, торговли и промышленности стали гораздо более консервативными по части своей потребности в рабочей силе.
Наиболее негативные виды - в промышленности, что неудивительно с учетом происходящего на рынках экспорта. Поскольку перерабатывающая промышленность является сектором экономики с самым большим количеством работников, в котором занято свыше 100000 человек, то ситуация тут, разумеется, вызывает тревогу. Если в некоторых отраслях дела идут еще сравнительно хорошо, то, к сожалению, ситуация в одной из крупнейших отраслей промышленности - в деревообработке и мебельной промышленности - наиболее сложная. В первом квартале в деревообработке было занято более 16000 человек, в производстве мебели - около 7000 человек. Можно быть уверенными, что в начале 2024 года эти цифры такими большими не будут, поскольку на основных целевых рынках деревообрабатывающей и мебельной промышленности - в Северных странах - не приходится ожидать быстрого восстановления спроса.
Если посмотреть на экономические результаты последнего полугодия в производственном секторе, то адаптация к новым условиям могла бы идти там на полных оборотах. По данным кассы по безработице, речи о крупных сокращениях еще нет. В последние пару месяцев о сокращениях сообщали лишь отдельные работодатели и соответствующие извещения получили пара сотен человек. Эти цифры ниже даже по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда экономическая конъюнктура была еще значительно лучше. Уровень зарегистрированной безработицы, составлявший в июле 7,6%, по-прежнему низок и близок к уровню 2021 года.
Если предположить, что в промышленном секторе в ближайшее время рабочая сила все же высвободится, то возникнет сложный вопрос: временной или постоянной будет более низкая потребность в рабочей силе? С одной стороны, нынешние проблемы спроса связаны с экономическим циклом. Высокие процентные ставки значительно уменьшили интерес жителей Северных стран к приобретению нового жилья, поэтому там не требуется так много произведенных в Эстонии модульных домов, стройматериалов и мебели.
Однако в один прекрасный день цикл завершится, и можно прогнозировать, что спрос на эту продукцию вырастет. Таким образом, когда-нибудь мы вернемся к ситуации, когда для экспортеров самой большой проблемой будет и вовсе то, как бы справиться с наплывом заказов и где найти квалифицированных работников.
С другой стороны, ясно, что нынешний период спада будет достаточно долгим, чтобы просто как-то пережить его. Вероятно, большинство предприятий не сумеют так быстро найти новые целевые рынки и будут вынуждены, сокращая работников и стиснув зубы, пару лет пытаться свести концы с концами.
Однако фактом является и то, что прежнее обусловленное здешними низкими расходами на рабочую силу конкурентное преимущество Эстонии с каждым годом уменьшается. Разумеется, шведский рынок недвижимости восстановится быстрее, чем зарплата эстонцев догонит зарплату шведов. Однако постоянное повышение уровня зарплат заставит предпринимателя в какой-то момент задаться вопросом, что делать дальше. Поэтому вместо того, чтобы ждать лучшего завтра, потерявшим работу людям полезнее будет приобрести новые навыки и найти рабочее место в какой-то другой сфере.