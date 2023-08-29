СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели выручили пожилых людей

Спасатели открыли дверь, с женщиной было все в порядке. Также был проверен датчик дыма. Устройство не работало из-за отсутствия батарейки. Хозяйка пообещала привести датчик в порядок.

Около полудня 27 августа спасателей вызвали в многоквартирный дом на бульваре Виру в Силламяэ, где пожилой мужчина дома упал перед дверью и не смог открыть дверь, поскольку ключ находился в замочной скважине. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь работникам скорой помощи.