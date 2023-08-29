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СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели выручили пожилых людей

26-27 августа 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 26 августа спасатели выехали на улицу Вахтра в Нарве, где женщина, страдающая нарушениями двигательной функции, не могла открыть дверь своей квартиры.

Спасатели открыли дверь, с женщиной было все в порядке. Также был проверен датчик дыма. Устройство не работало из-за отсутствия батарейки. Хозяйка пообещала привести датчик в порядок.

Около полудня 27 августа спасателей вызвали в многоквартирный дом на бульваре Виру в Силламяэ, где пожилой мужчина дома упал перед дверью и не смог открыть дверь, поскольку ключ находился в замочной скважине. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь работникам скорой помощи.

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