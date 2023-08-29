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Cтроительство нового променада в Силламяэ началось

Ирина Кивисельг
, журналист
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Дорожные работы на будущем променаде уже начались, но он не будет таким помпезным, как морской променад, тем не менее горожане ждут новых возможностей для прогулок.
Дорожные работы на будущем променаде уже начались, но он не будет таким помпезным, как морской променад, тем не менее горожане ждут новых возможностей для прогулок. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Ида-вируская фирма "Jõhvi KEK" приступила к активной фазе работ на строительстве будущей велопешеходной дорожки, которая соединит бульвар Мере с так называемой тропой здоровья на улице Павлова. Проехать или пройтись по ней горожане смогут в конце года.

Верхний слой почвы на дороге уже сняли, на этой неделе начинается укладка щебня под основание и последующее асфальтирование. Руководитель отдела городского хозяйства Арво Сирель сказал, что начало работ немного задержалось из-за разных согласований, связанных с проектом, но сейчас подрядчики уверенно догоняют график.

Срок выполнения работ по договору - 15 декабря. Как отметил в новостях ESN вице-мэр Алексей Степанов, основные строительные работы по графику должны завершиться в октябре-ноябре.

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