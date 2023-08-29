Cтроительство нового променада в Силламяэ началось

Верхний слой почвы на дороге уже сняли, на этой неделе начинается укладка щебня под основание и последующее асфальтирование. Руководитель отдела городского хозяйства Арво Сирель сказал, что начало работ немного задержалось из-за разных согласований, связанных с проектом, но сейчас подрядчики уверенно догоняют график.