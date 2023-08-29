Дух ультраспортсмена ⟩ Если ноги не позволяют бежать 24 часа, то надо поучаствовать в этом соревновании в инвалидной коляске

Три года назад Фролов в этом же месте преодолел 237,030 километра, установив рекорд Эстонии в 24-часовом забеге. В том году его выбрали также лучшим ультрабегуном Эстонии. Год спустя он снова лидировал в ультрасоревновании в Силламяэ, правда, результат был немного скромнее - чуть больше 215 километров.