"Это ощущение счастья! Очень хорошие выходные были", - поведал 51-летний таллиннец Владимир Фролов в воскресенье через пару мгновений после финиша в 24-часовой ультраспортивной гонке в Силламяэ, преодолев за сутки около 188 километров - правда, не на своих ногах, а в инвалидной коляске.
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Дух ультраспортсмена ⟩ Если ноги не позволяют бежать 24 часа, то надо поучаствовать в этом соревновании в инвалидной коляске
Три года назад Фролов в этом же месте преодолел 237,030 километра, установив рекорд Эстонии в 24-часовом забеге. В том году его выбрали также лучшим ультрабегуном Эстонии. Год спустя он снова лидировал в ультрасоревновании в Силламяэ, правда, результат был немного скромнее - чуть больше 215 километров.