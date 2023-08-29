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Дух ультраспортсмена ⟩ Если ноги не позволяют бежать 24 часа, то надо поучаствовать в этом соревновании в инвалидной коляске

Эрик Гамзеев
, журналист
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Владимир Фролов отправляется на последний двухкилометровый круг Силламяэского 24-часового ультразабега. В общем он преодолел за сутки почти 188 километров.
Владимир Фролов отправляется на последний двухкилометровый круг Силламяэского 24-часового ультразабега. В общем он преодолел за сутки почти 188 километров. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

"Это ощущение счастья! Очень хорошие выходные были", - поведал 51-летний таллиннец Владимир Фролов в воскресенье через пару мгновений после финиша в 24-часовой ультраспортивной гонке в Силламяэ, преодолев за сутки около 188 километров - правда, не на своих ногах, а в инвалидной коляске.

Три года назад Фролов в этом же месте преодолел 237,030 километра, установив рекорд Эстонии в 24-часовом забеге. В том году его выбрали также лучшим ультрабегуном Эстонии. Год спустя он снова лидировал в ультрасоревновании в Силламяэ, правда, результат был немного скромнее - чуть больше 215 километров.

Полтора года назад Фролов попал в дорожную аварию, в которой получил множественные переломы большой берцовой кости. Он сам признавался, что врачи советовали ему согласиться на ампутацию ноги и начать спортивные тренировки на искусственной ноге, но он выбрал все же долговременное лечение и надежду, что когда-нибудь сможет вновь передвигаться на своих ногах.

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