В Люганузе активизируются противники АЭС

Компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику, планирует обратиться к правительству с ходатайством о инициировании специальной планировки и в начале августа обратилась к волостному собранию Люганузе за разрешением предложить район деревни Айду-Лийва в качестве одного из возможных мест строительства атомной станции.

Волостное собрание собиралось обсудить это на заседании в прошлый четверг. Однако до этого в волостной дом принесли петицию против строительства АЭС в Айду, и обсуждение было отложено.