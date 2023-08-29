В Люганузе активизируются противники АЭС

На прошлой неделе в волость Люганузе поступила петиция со 104 подписями против строительства атомной электростанции в Айду, а также экспертная оценка Зеленого движения Эстонии обращения, отправленного "Fermi Energia".
Компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику, планирует обратиться к правительству с ходатайством о инициировании специальной планировки и в начале августа обратилась к волостному собранию Люганузе за разрешением предложить район деревни Айду-Лийва в качестве одного из возможных мест строительства атомной станции.