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В Люганузе активизируются противники АЭС

Кюлли Крийс
, журналист
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В качестве технологии для эстонской АЭС компания "Fermi Energia" выбрала модульный реактор "BWRX-300" совместного американо-японского предприятия "GE Hitachi".
В качестве технологии для эстонской АЭС компания "Fermi Energia" выбрала модульный реактор "BWRX-300" совместного американо-японского предприятия "GE Hitachi". Фото: Fermi Energia

На прошлой неделе в волость Люганузе поступила петиция со 104 подписями против строительства атомной электростанции в Айду, а также экспертная оценка Зеленого движения Эстонии обращения, отправленного "Fermi Energia".

Компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику, планирует обратиться к правительству с ходатайством о инициировании специальной планировки и в начале августа обратилась к волостному собранию Люганузе за разрешением предложить район деревни Айду-Лийва в качестве одного из возможных мест строительства атомной станции.

Волостное собрание собиралось обсудить это на заседании в прошлый четверг. Однако до этого в волостной дом принесли петицию против строительства АЭС в Айду, и обсуждение было отложено.

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