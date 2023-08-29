Три ида-вируские школы отмечены за физическую активность учеников

В 15 самых инновационных школах по всей Эстонии с начинающегося учебного года будет висеть новый герб "Призывающей двигаться школы" ("Liikuma Kutsuv Kool"). Этим гербовым знаком отмечают только те школы, где добились, привнеся в повседневную школьную жизнь больше физической активности, систематических решений и образовательных инноваций.

В 2023 году в Эстонии действуют уже 200 призывающих двигаться школ, в которых наряду с обычной учебной деятельностью ведется работа и во имя того, чтобы учащиеся активно двигались как на предметных уроках, так и на переменах, как в здании школы, так и в школьном дворе и по дороге в школу, а также в кружках по интересам и на школьных мероприятиях. Ежегодно выбираются школы, которые получают в знак признания герб "Призывающей двигаться школы".

- Герб "Призывающей двигаться школы" мы вручаем тем школам, где продвинулись уже дальше первых опытов, добились смелых изменений, создают возможности движения для всех учащихся, а также учителей, делая это, как мы надеемся, каждый день, - рассказала о целях гербовых знаков заведующая лабораторией движения Тартуского университета и одна из инициаторов программы "Призывающей двигаться школы" Мерике Кулль.

Она хвалит Нарвскую Кренгольмскую школу за разностороннюю деятельность по созданию возможностей движения: "Кренгольмская школа активна на всех фронтах: создала прекрасные возможности для движения на переменах, школьные уроки тоже проходят там активно. Очень приятно видеть, что там обратили внимание также на благополучие учителей и на поддержание радости движения у учителей. Когда рады учителя, радуются и дети".

В случае Нарвской Ваналиннаской школы Мерике Кулль выделила сильное направление обучения под открытым небом и добавила, что педагогический коллектив школы достоин высокого признания - тут совместно предприняли очень смелые шаги и сделали обучение на свежем воздухе и другие активные занятия повседневной частью школьной жизни.