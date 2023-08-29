Три ида-вируские школы отмечены за физическую активность учеников

Нарвская Ваналиннаская основная школа, Кренгольмская школа и Кохтла-Ныммеская школа удостоились республиканского признания за то, что успешно привлекают своих учеников к активному движению.
В 15 самых инновационных школах по всей Эстонии с начинающегося учебного года будет висеть новый герб "Призывающей двигаться школы" ("Liikuma Kutsuv Kool"). Этим гербовым знаком отмечают только те школы, где добились, привнеся в повседневную школьную жизнь больше физической активности, систематических решений и образовательных инноваций.
В 2023 году в Эстонии действуют уже 200 призывающих двигаться школ, в которых наряду с обычной учебной деятельностью ведется работа и во имя того, чтобы учащиеся активно двигались как на предметных уроках, так и на переменах, как в здании школы, так и в школьном дворе и по дороге в школу, а также в кружках по интересам и на школьных мероприятиях. Ежегодно выбираются школы, которые получают в знак признания герб "Призывающей двигаться школы".
- Герб "Призывающей двигаться школы" мы вручаем тем школам, где продвинулись уже дальше первых опытов, добились смелых изменений, создают возможности движения для всех учащихся, а также учителей, делая это, как мы надеемся, каждый день, - рассказала о целях гербовых знаков заведующая лабораторией движения Тартуского университета и одна из инициаторов программы "Призывающей двигаться школы" Мерике Кулль.
Она хвалит Нарвскую Кренгольмскую школу за разностороннюю деятельность по созданию возможностей движения: "Кренгольмская школа активна на всех фронтах: создала прекрасные возможности для движения на переменах, школьные уроки тоже проходят там активно. Очень приятно видеть, что там обратили внимание также на благополучие учителей и на поддержание радости движения у учителей. Когда рады учителя, радуются и дети".
В случае Нарвской Ваналиннаской школы Мерике Кулль выделила сильное направление обучения под открытым небом и добавила, что педагогический коллектив школы достоин высокого признания - тут совместно предприняли очень смелые шаги и сделали обучение на свежем воздухе и другие активные занятия повседневной частью школьной жизни.
В Кохтла-Ныммеской школе отметили смелую образовательную инновацию в области обучения движению. "Кохтла-Ныммеская школа - одна из тех первых школ, где начали внедрять прошедшую основательный курс обновления предметную программу обучения движению еще до того, как правительство приняло новую предметную программу. Они нашли много способов, как увязать учебный предмет с занятиями на переменах и в свободное время", - отметила Кулль.