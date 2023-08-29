ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Праздник шахтеров обрел свою гавань

Шахтный музей в Кохтла-Нымме тоже интересное место, но, как показала практика, оно отлично подходит в качестве места слета охотников и представителей других сфер деятельности. Но шахтеры и члены их семей не приняли это с энтузиазмом. Возможно, отчуждение вызвало проведение праздника в, так сказать, мертвой шахте, хотя она и обрела новую жизнь в качестве музея. Крупные сокращения в сланцевой промышленности болезненно коснулись тысяч бывших шахтеров и их семей, и вполне понятно, что празднование на закрытой шахте может разбередить раны.

К тому же, в Йыхви гораздо проще добраться на праздник и обратно, чем куда-либо еще. Йыхви был сердцем сланцевой промышленности, где также находилась главная контора "Eesti Põlevkivi".