ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Праздник шахтеров обрел свою гавань

Более пяти тысяч участников и положительные отзывы подтверждают, что один из самых важных народных праздников года в Ида-Вирумаа, праздник Дня шахтера "Viru Fest", после многих лет поисков нашел-таки подходящее место.
Шахтный музей в Кохтла-Нымме тоже интересное место, но, как показала практика, оно отлично подходит в качестве места слета охотников и представителей других сфер деятельности. Но шахтеры и члены их семей не приняли это с энтузиазмом. Возможно, отчуждение вызвало проведение праздника в, так сказать, мертвой шахте, хотя она и обрела новую жизнь в качестве музея. Крупные сокращения в сланцевой промышленности болезненно коснулись тысяч бывших шахтеров и их семей, и вполне понятно, что празднование на закрытой шахте может разбередить раны.
К тому же, в Йыхви гораздо проще добраться на праздник и обратно, чем куда-либо еще. Йыхви был сердцем сланцевой промышленности, где также находилась главная контора "Eesti Põlevkivi".
Несмотря на то, что сланцевая промышленность сократилась и приходится считаться как с открытым рынком, так и с европейской климатической политикой, руководители местных сланцевых предприятий подавали четкие сигналы о том, что эта отрасль экономики будет нужна еще как минимум 10-15 лет. У сланца по-прежнему большой вес как в Ида-Вирумаа, так и в Эстонии в целом. Один классный праздник в год, на который собирается большое количество идавирусцев, тоже уместен.