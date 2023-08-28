Эстонию атаковали пророссийские хакеры

Тыну Таммер, руководитель отдела разрешения инцидентов RIA (CERT-EE), рассказал ERR, что на прошлой неделе эстонские веб-сайты и сервисы подверглись крупной волне кибератак.

- В четверг-пятницу, например, было зарегистрировано 28 случаев, а за последние сутки, по предварительной информации, аж 114. Это случаи, о которых CERT-EE либо получила автоматические уведомления, либо нам сообщили потерпевшие. Об этом сами. Судя по всему, атак на самом деле больше, - сказал Таммер и добавил, что обычно в день регистрируется менее десяти.

Он пояснил, что на прошлой неделе основными объектами нападения были транспортные, торговые, коммуникационные и информационно-медийные компании. По словам Таммера, в результате атак некоторые сайты работали медленнее, а некоторые отдельные сервисы также были недоступны в течение определенного периода времени.

Например, в прошлую среду жертвой атаки стал новостной портал Delfi, на котором не удалось открыть статьи.

Однако нападения не привели к серьезным последствиям и были отражены за счет реализации дополнительных защитных мер, пояснил Таммер.

Ответственность за кибератаки взяла на себя промосковская хакерская группа.

- По крайней мере, некоторые из атак на прошлой неделе были заявлены в социальных сетях промосковской хакерской группой, и можно предположить, что они связаны с войной на Украине, - пояснил он.