Британские военные помогут расчистить территорию "Нарвской Венеции"

На территории проекта "Посольства Нарвской Венеции" в районе Кулгу начались работы по расчистки территории бывшей водозаборной станции Кренгольма, чтобы в следующем году в рамках этого проекта можно было проводить общественные мероприятия.

- К сожалению, у нас только два координатора, и мы своими силами не смогли полностью очистить этот участок. Он долго не использовался, примерно 20 лет, поэтому он сильно зарос и пришлось вызывать помощь. Вообще проект "Посольство Нарвской Венецит" поддерживается Британским советом, поэтому они решили скооперироваться вместе с британскими солдатами и помочь нам в очистки территории, - рассказала координатор проекта "Посольство Нарвской Венеции" Эва Берзин.

На призыв о помощи откликнулись военнослужащие британского контингента Боевой группы НАТО. Пятеро британских военных проведут три дня в Нарве, занимаясь расчисткой территории "Нарвской Венеции".

- Я предложил другим ребятам, тоже капитанам, мы обсудили это и подумали, что было бы неплохо сделать что-то еще, кроме армейской службы, а затем и другие парни, которым я здесь помогаю, согласились быть волонтерами. У них уже был определенный опыт работы в саду до армии. Так, что у нас тут есть два арбориста, эколог и так далее. Да и я тоже занимался ландшафтным дизайном до армии, - рассказал капитан Британской армии Мэтью Мэджор.