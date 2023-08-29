В Ида-Вирумаа худшие показатели безработицы в Эстонии

Как сообщает rus.err, по положению на 28 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 50 725 человек - ровно на 200 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему равен 7,6%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,7%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7188.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,9%, где общее число безработных составляет 152 человека.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,2%. Без работы в столичном регионе остаются 24 193 человека, большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,7%, а общее количество безработных - 5339.