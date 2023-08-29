В Ида-Вирумаа худшие показатели безработицы в Эстонии

Зарегистрированная безработица медленно снижается в Эстонии четвертую неделю подряд. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ида-Вирумаа.
Как сообщает rus.err, по положению на 28 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 50 725 человек - ровно на 200 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему равен 7,6%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,7%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7188.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,9%, где общее число безработных составляет 152 человека.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,2%. Без работы в столичном регионе остаются 24 193 человека, большинство из них - жители Таллинна.
В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,7%, а общее количество безработных - 5339.
Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4556 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 9%. Свыше 13 200 беженцев нашли в Эстонии работу.