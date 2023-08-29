В Нарвском колледже ТУ начала переподготовку группа учителей из Ида-Вирумаа

Переход на эстоноязычное образование начнется в 2024 году, поэтому крайне важно иметь в классе профессиональных учителей, владеющих эстоноязычным языком. Участие в курсах переподготовки совершенствует знания учителей эстонского языка, дает им специализированный эстонский словарный запас, а также знания и навыки в предметной дидактике. Чтобы начать преподавание на эстонском языке в следующем учебном году, учителю также необходимо сдать экзамен на уровень С1 по эстонскому языку.

По словам мэра Нарвы Катри Райг, очень важно поддерживать педагогов, которые собираются преподавать на эстонском языке.

- Город Нарва сохраняет своих преподавателей и ищет для них возможности развития. Мы благодарны Тартускому университету и Эстонскому государству за возможность организовать такой курс в Нарве, - сказал Райк.

Переподготовка классных учителей представляет собой ежегодную программу повышения квалификации, охватывающую 1-6 классы. дидактика учебных предметов, практическое изучение эстонского языка, написание и защита диссертации. При успешном окончании курса и сдаче экзамена на уровень С1 по эстонскому языку переобучающийся получит право на работу 1-6. в качестве классного руководителя.

Исследование проводится на эстонском языке и является бесплатным. Переподготовка проходит два раза в месяц в течение года, с четверга по воскресенье, а также во время школьных каникул. Ожидается, что участников ждет очень интенсивная учеба и плотный график, что требует сильной мотивации и самодисциплины.

Наталья Федотова из Нарвского языкового лицея надеется улучшить свои знания и узнать больше о методике преподавания на эстонском языке.

- Этот курс - очень хорошая возможность общаться с коллегами и преподавателями на эстонском языке, - отметила она.

Преподавателями курса переподготовки являются преподаватели Нарвского колледжа Тартуского университета и Института педагогических наук Тартуского университета, а также работающие преподаватели из Таллинна.