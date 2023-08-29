В Нарвском колледже ТУ начала переподготовку группа учителей из Ида-Вирумаа

В последние выходные августа в Нарвском колледже Тартуского университета начала обучение группа переподготовки классных руководителей, состоящая из почти 30 человек из Нарвы, Кохтла-Ярве и Таллинна.
Переход на эстоноязычное образование начнется в 2024 году, поэтому крайне важно иметь в классе профессиональных учителей, владеющих эстоноязычным языком. Участие в курсах переподготовки совершенствует знания учителей эстонского языка, дает им специализированный эстонский словарный запас, а также знания и навыки в предметной дидактике. Чтобы начать преподавание на эстонском языке в следующем учебном году, учителю также необходимо сдать экзамен на уровень С1 по эстонскому языку.
По словам мэра Нарвы Катри Райг, очень важно поддерживать педагогов, которые собираются преподавать на эстонском языке.
- Город Нарва сохраняет своих преподавателей и ищет для них возможности развития. Мы благодарны Тартускому университету и Эстонскому государству за возможность организовать такой курс в Нарве, - сказал Райк.
Переподготовка классных учителей представляет собой ежегодную программу повышения квалификации, охватывающую 1-6 классы. дидактика учебных предметов, практическое изучение эстонского языка, написание и защита диссертации. При успешном окончании курса и сдаче экзамена на уровень С1 по эстонскому языку переобучающийся получит право на работу 1-6. в качестве классного руководителя.
Исследование проводится на эстонском языке и является бесплатным. Переподготовка проходит два раза в месяц в течение года, с четверга по воскресенье, а также во время школьных каникул. Ожидается, что участников ждет очень интенсивная учеба и плотный график, что требует сильной мотивации и самодисциплины.
Наталья Федотова из Нарвского языкового лицея надеется улучшить свои знания и узнать больше о методике преподавания на эстонском языке.
- Этот курс - очень хорошая возможность общаться с коллегами и преподавателями на эстонском языке, - отметила она.
Преподавателями курса переподготовки являются преподаватели Нарвского колледжа Тартуского университета и Института педагогических наук Тартуского университета, а также работающие преподаватели из Таллинна.
Курс переподготовки классных учителей финансируется Министерством образования и науки.