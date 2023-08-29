Полиция: участники дорожного движения младше 16 лет должны носить шлемы

Полиция напоминает перед началом учебного года, что водитель самоката или велосипеда в возрасте до 16 лет должен носить шлем.
По данным полиции, уже заметно, что школьники вернулись в города из своих сельских домов, а автомобилей на улицах стало больше, чем раньше.
"Среди других участников дорожного движения в городской пейзаж все чаще попадают совсем маленькие участники дорожного движения, которые только начинают свой путь в детский сад или школу. Поэтому напоминаем некоторые основные правила, если ребенок собирается ехать в школу на самокате", - пишет полиция в социальных сетях.
Водители младше 16 лет должны носить шлем. На самокате можно ехать только одному человеку. Безопаснее переходить проезжую часть, слезая с самоката. Вблизи пешеходов водитель самоката должен двигаться с той же скоростью, что и пешеходы. Разрешенная скорость движения электросамоката - до 25 км/ч.