Полиция: участники дорожного движения младше 16 лет должны носить шлемы

По данным полиции, уже заметно, что школьники вернулись в города из своих сельских домов, а автомобилей на улицах стало больше, чем раньше.

"Среди других участников дорожного движения в городской пейзаж все чаще попадают совсем маленькие участники дорожного движения, которые только начинают свой путь в детский сад или школу. Поэтому напоминаем некоторые основные правила, если ребенок собирается ехать в школу на самокате", - пишет полиция в социальных сетях.