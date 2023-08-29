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Две трети жителей Эстонии поддерживают развитие атомной энергетики

Северное побережье
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На чертеже планируемая "Fermi Energia" будущая атомная станция с четырьмя реакторами выглядит так.
На чертеже планируемая "Fermi Energia" будущая атомная станция с четырьмя реакторами выглядит так. Фото: Eskiis / Fermi Energia

Две трети жителей Эстонии поддерживают рассмотрение вопроса о строительстве атомной электростанции для обеспечения безопасности поставок

Опрос общественного мнения, проведенный по заказу Fermi Energia и проведенный Kantar Emor в середине августа, показывает, что 65% населения поддерживают или скорее поддерживают идею использования малой атомной электростанции нового поколения для обеспечения безопасности электроснабжения в Эстонии.

Однозначно против - 11%, скорее против - 10%, всего 21%. 14% опрошенных не смогли ответить.

Как и в предыдущих опросах, на этот раз был задан вопрос, какой тип развития производства электроэнергии предпочтителен в Эстонии, учитывая сокращение производства электроэнергии из сланца. Наиболее предпочтительными видами энергии по-прежнему остаются все безуглеродные виды – энергия ветра (56%), атомная энергетика нового поколения (52%) и солнечная энергия (50%).

Основными преимуществами строительства атомной электростанции в Эстонии являются гарантия электроснабжения в любую погоду (58%) и более низкие цены на электроэнергию (51%), а основными недостатками являются хранение ядерных отходов (63%) и риск несчастного случая (47%).

Значительно более высокий процент поддержки атомной энергетики преобладает среди мужчин (81%), поддержка женщин всегда была скромнее, и в этот раз тоже (54%). В то же время поддержка женщин явно растет в долгосрочной перспективе.

Среди возрастных групп самыми сильными сторонниками являются как самые молодые (15–34 года, 68%), так и самые старшие (65–84 года, 74%). Учитывая предыдущие опросы, доля сторонников АЭС, как и ожидалось, выше среди респондентов с высшим образованием. В то время как 64% людей со средним образованием поддерживают рассмотрение вопроса о строительстве атомной электростанции, 71% людей с высшим образованием поддерживают его.

Что касается партийных предпочтений, сторонники всех политических партий (скорее) выступают за рассмотрение вопроса о строительстве атомной электростанции.

Начиная с 2019 года Fermi Energia регулярно заказывает исследования отношения к использованию атомной энергии.

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Эстония
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