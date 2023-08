Дни Пярта прибудут и в Нарву

На концерте будут исполнены четыре произведения Арво Пярта: "Nunc dimittis", "Most Holy Mother of God", "The Deer's Cry", "Ja ma kuulsin hääle...". Произведения Тюйра и Пярта образуют на этом концерте особенный и трогательный музыкальный диалог. Концерт в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе начнется в 18.00.