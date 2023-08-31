Дни Пярта прибудут и в Нарву

Фестиваль "Nargenfestival" снова приведет в Нарву концерт Дней Пярта: в воскресенье, 3 сентября, в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе камерный хор "Collegium Musicale" исполнит произведения Арво Пярта и Эркки-Свена Тюйра.
В этом году камерный хор "Collegium Musicale" выпустил альбом, в который вошли все хоровые произведения Эркки-Свена Тюйра. Альбом, выпущенный звукозаписывающей компанией "Alpha Classics", получил престижную награду - премию Ассоциации немецких музыкальных критиков в области звукозаписи.
Помимо творчества Арво Пярта, в программу концерта вошли два хоровых произведения Тюйра, записанные на пластинке, в том числе давшее название пластинке произведение "Canticum Canticorum Caritatis", написанное в 2020 году и посвященное "Collegium Musicale" и дирижеру хора Эндрику Юксвяраву.
Также прозвучит написанная в 2001 году "Rändaja õhtulaul", посвященная Тыну Кальюсте и камерному хору Эстонской филармонии. Фестиваль, в свою очередь, посвящает ее Тыну Кальюсте по случаю его 70-летия.
На концерте будут исполнены четыре произведения Арво Пярта: "Nunc dimittis", "Most Holy Mother of God", "The Deer's Cry", "Ja ma kuulsin hääle...". Произведения Тюйра и Пярта образуют на этом концерте особенный и трогательный музыкальный диалог. Концерт в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе начнется в 18.00.