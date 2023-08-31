Дни Пярта прибудут и в Нарву

В этом году камерный хор "Collegium Musicale" выпустил альбом, в который вошли все хоровые произведения Эркки-Свена Тюйра. Альбом, выпущенный звукозаписывающей компанией "Alpha Classics", получил престижную награду - премию Ассоциации немецких музыкальных критиков в области звукозаписи.

Помимо творчества Арво Пярта, в программу концерта вошли два хоровых произведения Тюйра, записанные на пластинке, в том числе давшее название пластинке произведение "Canticum Canticorum Caritatis", написанное в 2020 году и посвященное "Collegium Musicale" и дирижеру хора Эндрику Юксвяраву.

Также прозвучит написанная в 2001 году "Rändaja õhtulaul", посвященная Тыну Кальюсте и камерному хору Эстонской филармонии. Фестиваль, в свою очередь, посвящает ее Тыну Кальюсте по случаю его 70-летия.