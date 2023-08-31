Фестиваль "Station Narva" откроется концертом Отта Лепланда, Инги Тислар и Нарвского симфонического оркестра

На концерте на Ратушной площади Нарвы прозвучат среди прочего новые версии песен Яака Йоалы "Kui mind kutsud sa", "Kuulsuse ahelad" и "Unustuse jõel", хит Отта Лепланда "Kuula" и совершенно новая песня Инги Тислар.

- Наш оркестр рад сотрудничать с талантливыми и самобытными певцами Оттом Лепландом и Ингой Тислар на открытии нынешнего "Station Narva", - сказал главный дирижер и художественный руководитель Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура. - С особым нетерпением жду премьеры новой песни Инги "Gallery", аранжировку для которой она попросила меня сделать.

Щура добавил, что песни Яака Йоалы занимают особое место в концертной программе. "Я считаю, что в Нарве много поклонников его творчества, особенно благодаря популярности "Кремлевских соловьев", и они рады будут услышать эти бессмертные хиты в новой версии".

Бесплатному концерту будет предшествовать публичная дискуссия о будущем культурной жизни Нарвы, которая состоится в Нарвском колледже.

Музыкальная программа "Station Narva 2023" пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в центре исполнительских искусств нарвской "Vaba Lava" и прибрежном арт-клубе "Ro-Ro". Среди исполнителей на нынешнем фестивале Джеймс Лавель, он же UNKLE (Великобритания), Acid Arab (Франция), Деки Алем (Швеция), Иван Дорн (Украина), Bazzoookas (Нидерланды), а также YASMYN, manna, Ajukaja, Март Ави и многие эстонские артисты.