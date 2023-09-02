"Театр ЯРГ" готовится к открытию нового сезона

Последние четыре года Татьяна Кундозерова работала в Славянской основной школе организатором внешкольных мероприятий и вела театральный кружок. Параллельно ставила спектакли в "Театре ЯРГ", который обрел приют в Вахтраском центре творчества. В этом году она вышла на пенсию, но не планирует оставлять любимое дело - стало больше времени для творчества, а в месяцы летнего отдыха у нее родилось несколько интересных идей для любителей театрального искусства.

- Набираю в театр новые группы, - поделилась она. - Ученики младших классов, средние и старшие школьники, а также взрослые, кто хотел бы выйти на сцену. Театр - это отличная возможность заполнить досуг чем-то интересным, проявить свои качества, о которых подчас даже не подозреваешь. Наконец, просто провести время в компании увлеченных людей. Думаю, что это будет скорее клуб общения по интересам, где мы вместе будем рассказывать истории, читать пьесы по ролям и ставить спектакли, если к этому придем. Во всяком случае, мне очень хочется.