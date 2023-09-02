"Театр ЯРГ" готовится к открытию нового сезона

НКО "Театр ЯРГ", которое продолжило традиции творческого коллектива Ярвеской русской гимназии, закрывшейся четыре года назад, готовится к новому сезону. Режиссер Татьяна Кундозерова ждет прежних участников и будет рада новым актерам, особенно взрослым - так как вынашивает идею продолжить с ними спектакль "Шина - еще не колесо", собравший множество наград на различных фестивалях, в том числе и международных.
Последние четыре года Татьяна Кундозерова работала в Славянской основной школе организатором внешкольных мероприятий и вела театральный кружок. Параллельно ставила спектакли в "Театре ЯРГ", который обрел приют в Вахтраском центре творчества. В этом году она вышла на пенсию, но не планирует оставлять любимое дело - стало больше времени для творчества, а в месяцы летнего отдыха у нее родилось несколько интересных идей для любителей театрального искусства.