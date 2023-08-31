"Семейная палитра", или Искусство трех поколений

Художника Светлану Петрову кохтлаярвесцы знают давно - активный член Кохтла-Ярвеского объединения художников, она всегда участвует в общих выставках, неоднократно были и персональные экспозиции, в том числе и в других городах страны. Увлекаются изобразительным искусством и другие члены семьи. Вынести результаты стараний на суд широкой публики на этот раз решились также ее дочь Диана Макарова и внучка Юлия Макарова. Юлия живет в Манчестере, приехала специально к открытию экспозиции.