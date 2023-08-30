В Эстонии упала цена на молоко

В конце прошлого года закупочные цены на молоко достигли рекордных значений, что отразилось на стоимости продукции в магазинах, но сейчас ситуация изменилась.

В конце июля сеть Rimi снизила цены на некоторые молочные продукты на 40%. Менеджер по закупкам Rimi Талис Раак рассказал ERR, что молочные продукты составляют большую часть повседневных покупок покупателей.

В Rimi стоимость молока в пластиковом пакете снизилась с 74 до 59 центов. По словам Раака, сеть планирует расширить выбор молочной продукции по сниженной цене.

На этой неделе сеть Maxima также объявила о снижении цен на молочную продукцию: до конца октября снижение цен на самые популярные молочные продукты составит до 40%. Например, в Maxima отметили, что двухлитровая пачка цельного молока Farmi стоит 1,79 евро вместо прежних 2,39 евро.

Менеджер по закупкам Coop Оливер Рист отметил, что у каждой сети есть свои льготные цены, просто они разные для разных товаров, и на самом деле за заявлениями конкурентов о беспрецедентном снижении цен ничего не стоит.