Валло Реймаа: Появилась вера в будущее Люганузеской школы

Я с почтением отношусь к тому, какая сила надежды возникла в общине! Несмотря на все прогнозы, количество учеников в Люганузеской школе постепенно растет. Утром во вторник сюда принесли уже 69-е заявление о поступлении.
Когда журналист "Северного побережья" Эрик Калда позвонил 17 августа и спросил о готовности к учебному году, то он застал меня за обсуждением различных вопросов с представителями местной общины. В ответ на вопрос Эрика я предположил, что в первом классе будет 12 ребят, а во всей школе - 65 учащихся. На самом деле к тому моменту было подано 10 письменных заявлений о поступлении в первый класс, и мы с нетерпением ждали двух следующих заявлений, так как эти дети занимались в подготовительной школе. Не было особых причин сомневаться в том, что наши ожидания оправдаются. Так оно и случилось.
На сегодня подано уже 13 заявлений о поступлении в первый класс и количество учеников школы в целом выросло до 69. Такой оптимизм людей налагает ответственность. Причем довольно большую, ведь в прошлом году в находящейся под угрозой закрытия Люганузеской школе первый класс оказался, по сути, неукомплектованным. В конце концов в нем учился только один ученик, нуждающийся в особом, индивидуальном подходе на основе учебной программы "один на один". Критически маленьким был также восьмой класс.
Выясняется, что за этот один год изменилось что-то очень важное. Появилась вера в будущее Люганузеской школы, ведь выбор, помогающий обеспечить ребенку лучший путь к образованию, является крайне принципиальным для каждой семьи решением. Причем государственная мантра (которую, к сожалению, подхватили также некоторые самоуправления) твердит, будто лучшее качество образования обеспечено в больших школах, особенно в городах, и говорит против такого выбора.
Если быть совсем честными, то, в соответствии с педагогической логикой, ситуация должна быть прямо противоположной проповедуемой в правящей мантре, но кто сегодня заботится об этой логике. Такая логика, скорее, склонна мешать стремлению экономить на образовании. В то же время результаты госэкзаменов в Люганузеской школе в прошлом году были вполне сопоставимы с результатами хорошей городской школы, и речь шла не о каком-то избранном контингенте.
Экономия на образовании достойным сожаления образом стала мерилом качества образования. Я неоднократно слышал, как такую точку зрения превращают в инструкцию по формированию эстонской школьной сети. Глубокий поклон перед нынешним министром образования, которая начала отходить от этого пути и находит на карте Эстонии место и для маленьких сельских школ. Однако предстоит пройти еще долгий путь до изменения царящего сейчас взгляда.
При поддержке люганузеских ветров движение сельских школ быстро пробудилось. В Авинурме состоялись две конференции сельских школ. Министерство подготовило новую модель фонда зарплат для первой школьной ступени сельских школ. Появляются все новые идеи.
В то же время я лично знаком с несколькими известными людьми, для которых данный процесс является движением в неверном направлении, а устремление к глянцевой картинке Большого Таллинна по-прежнему остается ведущим путем развития. С принципом преамбулы Конституции Эстонии (то есть с истинной идеей нашего государства) последнее, к сожалению, не совпадает. А вот обеспечение жизнеспособности сельских школ и регионов - совпадает полностью.
Царящий культ столицы навевает мне сравнение с миром тибетских буддистских монастырей с их эффектными молитвенными церемониями, собирающими орды паломников и туристов. Однако душа держится в этих монастырях только потому, что местные жители изо дня в день несут в них пожертвования, так как сосредоточенность только на молитвах не позволяет монахам возделывать поля. А что же произойдет, если все селяне переедут в монастырь? Ответ простой: тогда все обитатели монастырей умрут от голода или содержать их придется гражданам какого-то другого государства. Поучительный пример и материал для размышления с учетом региональной политики Эстонии.
"Способность самоуправлений поддерживать жизнеспособность общин во многих местах упала ниже критической черты".
Валло Реймаа, исполняющий обязанности директора Люганузеской школы
Вот мы и подходим к главной проблеме будущего сельских школ, каковой является жизнеспособность местных самоуправлений, сельских общин и сельской жизни в более широком смысле (спокойно оставим тут в стороне самоуправления "золотого кольца" вокруг Таллинна).
Отсюда болезненный вопрос: не слишком ли поздно произошло пробуждение движения сельских школ, когда процесс стал уже необратимым? Пример Метсакюлаской школы поневоле указывает на это. Способность самоуправлений поддерживать жизнеспособность общин во многих местах упала ниже критической черты. Проводимая налоговая реформа и экономический кризис еще больше ускоряют перераспределение ресурсов из провинции в метрополию. Для самоуправлений это означает все новые решения о закрытии сельских школ, усиление надлома души и самосознания у сельских общин, а также превращение сельской жизни в содержание "второго дома" в качестве места отдыха для семей, бросивших якорь вместо деревни в метрополии.
Огосударствление сельских школ не означает пути выхода из сложившейся ситуации, хотя в Алутагузеской волости и надеялись на это. Ведь все мы вместе бежали в 1991 году из общества с государственной школьной сетью (то бишь из Советского Союза). Возвращаться не хотелось бы. Однако такие мысли становятся понятными благодаря все более последовательному построению эстонского государства сверху вниз, как это происходит сегодня. В принципе это похоже на государство с царившим в Советском Союзе подходе, который характеризовался ведомственным центром бюрократии.
Напротив, строящееся снизу вверх государство характеризуется опорой на инициативу и самосознание местных общин, затем - в качестве следующей ступени - на сильные самоуправления, за которыми следуют крупные регионы (например, северо-восток и юго-восток Эстонии), и в конце концов совершенно отдельно следует рассматривать регион Большого Таллинна. Только тогда мы придем к государству и к тому, каким образом государство сможет поддержать функционирование вышеописанной системы.
На основе такой же логики следует развивать также школьную сеть и создавать соответствующий законодательный механизм. В конце концов, все это не что иное, как осуществление эстонской политики безопасности. Путь опирающегося на международный идентитет Большого Таллинна является, к сожалению, крупнейшим будущим риском для сохранения государственности Эстонии, который вообще возможно себе представить. Я знаю, что разозлил сейчас многих энтузиастов масштабной экономии, но так оно, к сожалению, и есть. Закрывать глаза на правду - это нельзя считать разумной формой поведения.