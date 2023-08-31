Валло Реймаа: Появилась вера в будущее Люганузеской школы

Когда журналист "Северного побережья" Эрик Калда позвонил 17 августа и спросил о готовности к учебному году, то он застал меня за обсуждением различных вопросов с представителями местной общины. В ответ на вопрос Эрика я предположил, что в первом классе будет 12 ребят, а во всей школе - 65 учащихся. На самом деле к тому моменту было подано 10 письменных заявлений о поступлении в первый класс, и мы с нетерпением ждали двух следующих заявлений, так как эти дети занимались в подготовительной школе. Не было особых причин сомневаться в том, что наши ожидания оправдаются. Так оно и случилось.

На сегодня подано уже 13 заявлений о поступлении в первый класс и количество учеников школы в целом выросло до 69. Такой оптимизм людей налагает ответственность. Причем довольно большую, ведь в прошлом году в находящейся под угрозой закрытия Люганузеской школе первый класс оказался, по сути, неукомплектованным. В конце концов в нем учился только один ученик, нуждающийся в особом, индивидуальном подходе на основе учебной программы "один на один". Критически маленьким был также восьмой класс.