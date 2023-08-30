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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина натравил собаку на женщину

Северное побережье
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Машина полиции. Снимок иллюстративный.
Машина полиции. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

29 августа в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Выйду в Нарве мужчина натравливал свою собаку, которая в результате и напала на женщину.

Точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Автомобильному вору досталась богатая добыча

Полиция начала уголовное производство по факту кражи двух рюкзаков с личными вещами, лазерного отвеса и дисковой пилы из незапертой машины, припаркованной на улице М. Горького в Силламяэ. Кражей причинен ущерб в размере 3470 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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