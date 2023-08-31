Алутагузеский лыжный клуб завоевал три медали на чемпионате Эстонии

Авели Уусталу стала в женском зачете чемпионкой Эстонии в беге свободным стилем на дистанции 10 километров, обогнав ближайшую конкурентку Теэли Туус на 6,7 секунды. В состоявшемся в субботу спринте Уусталу заняла четвертое место, хотя в предварительном забеге показала лучшее время.

Второе место заняли в гонке с раздельного старта свободной техникой Херта Раяс в возрастном классе U18 и Анетте Аху в возрастном классе U16. Причем Аху уступила победительнице менее 10 секунд. В финале спринта Херта Раяс пришла на финиш первой, однако судьи не засчитали ее результат, так как на этом соревновании нельзя было использовать личные ролики.