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Алутагузеский лыжный клуб завоевал три медали на чемпионате Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
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Тренер Алутагузеского лыжного клуба Аво Самбла и обладательницы медалей Анетте Аху, Авели Уусталу и Херта Раяс на лыжном стадионе Техванди.
Тренер Алутагузеского лыжного клуба Аво Самбла и обладательницы медалей Анетте Аху, Авели Уусталу и Херта Раяс на лыжном стадионе Техванди. Фото: Alutaguse suusaklubi

На прошедшем в минувшие выходные в Отепяэ чемпионате Эстонии по гонкам на лыжероллерах спортсмены из Алутагузеского лыжного клуба завоевали три медали.

Авели Уусталу стала в женском зачете чемпионкой Эстонии в беге свободным стилем на дистанции 10 километров, обогнав ближайшую конкурентку Теэли Туус на 6,7 секунды. В состоявшемся в субботу спринте Уусталу заняла четвертое место, хотя в предварительном забеге показала лучшее время.

Второе место заняли в гонке с раздельного старта свободной техникой Херта Раяс в возрастном классе U18 и Анетте Аху в возрастном классе U16. Причем Аху уступила победительнице менее 10 секунд. В финале спринта Херта Раяс пришла на финиш первой, однако судьи не засчитали ее результат, так как на этом соревновании нельзя было использовать личные ролики.

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