"Narva Trans" приближается к борьбе за медали

В трех последних турах "Narva Trans" со счетом 2:0 выиграл у "Kuressaare" и харьюского "Laagri", а также сыграл вничью (0:0) с прошлогодним бронзовым призером чемпионата "Paide". Положение в средней части турнирной таблицы очень равное. Если "Trans" со своими 29 очками занимает восьмое место, то находящийся на третьей строчке ныммеский "Kalju" имеет 35 очков. Между ними расположились таллиннский "Kalev", пярнуский "Vaprus", "Paide" и "Kuressaare".