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"Narva Trans" приближается к борьбе за медали

Эрик Гамзеев
, журналист
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Бразды правления "Narva Trans" вновь в руках главного тренера Алексея Еременко.
Бразды правления "Narva Trans" вновь в руках главного тренера Алексея Еременко. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя "Narva Trans" по-прежнему занимает в лиге мастеров восьмое место, последние успешные игры приблизили ида-вирускую команду к бронзовым медалям, сократив до них расстояние до шести очков.

В трех последних турах "Narva Trans" со счетом 2:0 выиграл у "Kuressaare" и харьюского "Laagri", а также сыграл вничью (0:0) с прошлогодним бронзовым призером чемпионата "Paide". Положение в средней части турнирной таблицы очень равное. Если "Trans" со своими 29 очками занимает восьмое место, то находящийся на третьей строчке ныммеский "Kalju" имеет 35 очков. Между ними расположились таллиннский "Kalev", пярнуский "Vaprus", "Paide" и "Kuressaare".

В пятницу "Narva Trans" сыграет на своем поле с таллиннским "Kalev", в котором с нынешнего лета играет также самый результативный в 21-м веке футболист Эстонии Рагнар Клаван. Победа в этой встрече включила бы нарвитян за 10 туров до окончания сезона непосредственно в конкуренцию за медали.

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