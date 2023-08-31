В начале учебного года полиция выйдет на улицы усиленным составом

Чтобы обеспечить безопасность движения в начале учебного года, полиция выйдет на улицы городов с большими, чем обычно, силами.
Руководитель региональной группы Йыхвиского отделения полиции София Сарап сказала, что полиция, как и в прежние годы, будет обеспечивать безопасность движения возле школ и с дополнительными силами будет представлена на городских улицах.
- Просим перед началом учебного года напомнить как новым, так и прежним школьникам о принципах безопасной дороги в школу. Рекомендуем также родителям пройти вместе с ребенком его путь до школы и обратить особое внимание на безопасность, чтобы ребенок помнил об этом и в дальнейшем, когда будет ходить в школу один. Репетируя с ребенком путь до школы, мы советуем пустить его впереди себя и следить, как и на что он обращает внимание, а затем объяснить снова возможные узкие места, - отметила она.
Сарап подчеркнула также ответственность водителей. "На улицах сразу появилось намного больше детей по сравнению с летом, и каждый водитель, передвигаясь на машине, должен запастись временем".
По ее словам, водителям следует учитывать, что дети могут не осознавать все имеющиеся в дорожном движении опасности и тут взрослый человек должен стать примером и помощником. "Водителям следует быть особенно внимательными около автобусных остановок, школ и пешеходных переходов, и уже заранее сбрасывать скорость".