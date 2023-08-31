В начале учебного года полиция выйдет на улицы усиленным составом

- Просим перед началом учебного года напомнить как новым, так и прежним школьникам о принципах безопасной дороги в школу. Рекомендуем также родителям пройти вместе с ребенком его путь до школы и обратить особое внимание на безопасность, чтобы ребенок помнил об этом и в дальнейшем, когда будет ходить в школу один. Репетируя с ребенком путь до школы, мы советуем пустить его впереди себя и следить, как и на что он обращает внимание, а затем объяснить снова возможные узкие места, - отметила она.