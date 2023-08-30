В больницах Ида-Вирумаа острая нехватка работников

Острая нехватка врачей и медперсонала вынуждает руководителей больниц Ида-Вирумаа брать на работу людей из Украины и России, - пишут "Деловые ведомости".
Несколько лет назад основными источниками новых врачей в Ида-Вирумаа были Россия, Украина, Беларусь и Молдова.
Руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ требует от работников говорить по-эстонски.
- У нас тут, в основном, люди говорят по-русски, поскольку были годы, когда в Нарву приезжали работать, в основном, врачи русского происхождения - из России, Украины, Беларуси, которые окончили вузы, приехали сюда и работали. Теперь у нас Евросоюз, совсем другие стандарты, и мы конкурируем за врачей, которые выходят из Тартуского университета, - говорит Кыргвеэ. - А они предпочитают, в основном, говорить по-эстонски, для них уже довольно непривычно говорить по-русски - и с пациентами тоже. Тут уже большие языковые проблемы. И врачей, которые согласны здесь работать и владеют языками, нелегко найти.
- Когда к нам приезжают врачи из других городов и начинают искать квартиру, чтобы снять, им ничего не найти, потому что наш жилой фонд - для них это немножечко дико, они не привыкли жить в таких условиях, - добавляет Дарья Давыдовская, руководитель Нарвской больницы по коммуникациям.
О недостатке медицинского персонала говорит и председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер.
- Не хватает и врачей, и людей сестерских профессий. У нас сегодня работает приблизительно 200 врачей, и мы взяли бы ещё 20-30. Также у нас работает около 400 сестер, взяли бы еще 30, как минимум, - сказал он.
По словам Тармо Тохвера многие их работники приехали из Украины и России.
- Вот девушка - Инна Долгова - приехала к нам с Украины уже во время войны, - рассказывает он. - Она выучила эстонский достаточно, чтобы сдать экзамен, прошла практику и сейчас может самостоятельно работать как общий врач. У нас есть много таких людей, которые, скажем, лет 10 назад приехали из России или Украины, и сейчас тоже выучили эстонский язык, руководят отделами. У нас даже есть пара врачей, в которой она из России, он – из Украины, их дети сейчас ходят в школу и учатся на эстонском. Для них это уже дом, они никуда не собираются.
Нарвская больница с сентября начинает обучение медсестер. Ида-Вируская центральная больница уже ведет его, а также вербует будущих врачей прямо в гимназиях.
В Силламяэ привлекать новых сотрудников не удается совсем - медсестер и врачей, которые ушли на пенсию, заболели или умерли, заменить просто некем.
Ида-Вируская центральная больница для города Кохтла-Ярве - работодатель номер два по количеству работников, их 1300. Больше только у концерна VKG.
Нарвская больница для своего города – работодатель номер три после Eesti Energia и городского отдела культуры, управляющего школами и детсадами. В этой больнице около 770 работников.
В отличие от двух крупных больниц, Силламяэская больница небольшая, и она не растет, а уменьшается. Здесь остается около 50 работников.
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