В больницах Ида-Вирумаа острая нехватка работников

- Вот девушка - Инна Долгова - приехала к нам с Украины уже во время войны, - рассказывает он. - Она выучила эстонский достаточно, чтобы сдать экзамен, прошла практику и сейчас может самостоятельно работать как общий врач. У нас есть много таких людей, которые, скажем, лет 10 назад приехали из России или Украины, и сейчас тоже выучили эстонский язык, руководят отделами. У нас даже есть пара врачей, в которой она из России, он – из Украины, их дети сейчас ходят в школу и учатся на эстонском. Для них это уже дом, они никуда не собираются.