Тартуский театр готовит масштабную постановку в бывшем доме отдыха в Нарва-Йыэсуу

По мнению создателей театра, групповая постановка похожа на арт-спа, где вместо процедур можно собрать пакет новых постановок, выставок, концертов, фильмов и мероприятий. Зрителям и посетителям не обязательно придерживаться программы, им предложат просто находиться в пространстве постановки, есть и пить, быть частью того, что происходит вокруг.

В проекте задействованы творческие силы Тартуского Нового театра из младшего и старшего поколений, а также совершенно новые участники. По словам организаторов, театр будет там, где его никогда не было.